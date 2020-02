Warum Bauern unf Verbraucher fremdeln

Der Arbeitskreis des Evangelischen Bauernwerks im Kirchenbezirk Biberach lädt zum Begegnungsnachmittag am Sonntag, 23. Februar, von 13.30 Uhr an ins evangelische Gemeindehaus in Wain ein. Das Thema lautet: „Bauernopfer – warum sich Landwirte und Verbraucher entfremden.“ Referenten ist Benjamin Wagener, Redaktionsleiter Wirtschaft bei der „Schwäbischen Zeitung“ in Ravensburg.

In einem gleichnamigen Essay vom 2.11.2019 in der „Schwäbischen Zeitung“ beleuchtet Wagener die Situation der landwirtschaftlichen Familienbetriebe „detailliert, mit großer Sachkenntnis und menschlichem Einfühlungsvermögen“, schreibt das Bauernwerk. Ihm gehe es um die Menschen, die Wirtschaft ausmachen. Wagener studierte Germanistik, Geschichte und Journalistik sowie New Media Journalism. Er machte ein Volontariat bei der „Schwäbischen Zeitung“ und wurde nach Stationen dort sowie bei einer führenden Wirtschaftszeitung Ressortleiter Wirtschaft in Ravensburg.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Der Begegnungsnachmittag beginnt um 13.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen. Um 14.15 Uhr startet Wagener mit seinem Vortrag, auf den eine Diskussion folgt. Von 15.30 Uhr an steht zudem ein Bericht vom Evangelischen Bauernwerk auf dem Programm.