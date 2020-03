Wainer Grundschulkinder lernen, sich zu wehren

Mit Selbstvertrauen durchs Leben gehen: Kindern diese Fähigkeit zu vermitteln, ist das Ziel der Selbstbehauptungskurse gewesen, die der Förderverein der Grundschule Wain an zwei Terminen im Februar und Anfang März angeboten hatte.

Eltern werden informiert

Die Kinder der Grundschule Wain wurden von Gewaltschutztrainer Anton Klotz, Vorsitzender des Karatevereins Laupheim, nach dem Konzept der Karlsruher Polizei, „Wehr Dich, aber richtig!“, geschult. In einem kurzen Vortrag bekamen vorab alle interessierten Eltern Informationen zum Inhalt des Kurses und darüber, wie sie selber zum Schutz ihrer Kinder beitragen können. Zum Beispiel sollte der Name des Kindes nicht sichtbar am Schulranzen, der Jacke oder dem Käppi stehen. Denn wenn ein Fremder das Kind mit seinem Namen anspricht, könnte bei diesem der Eindruck entstehen, dass er es kennt.

Aufgeteilt in zwei Gruppen, eine für die Klassen 1 und 2, eine für die Klassen 3 und 4, war es möglich, altersgerecht das Thema zu behandeln. Die Kinder lernten, schon mit ihrer Körperhaltung zu demonstrieren, dass sie keine potentiellen Opfer sind. Daher übten sie mit Anton Klotz den aufrechten, selbstbewussten Gang.

In der Gruppe ist man stärker

Ein wichtiger weiterer Baustein des Kurses war, dass man in Gruppen stärker ist als alleine. Um dies zu verdeutlichen, machte Klotz eine Übung mit einem Seil. Ein Kind alleine hatte gegen ihn beim Tauziehen keine Chance, mehrere Kinder aber schon. Auch das laute Schreien wurde intensiv geübt, denn es macht keinen Sinn, um Hilfe zu rufen, wenn einen keiner hört. Am Anfang waren manche Kinder bei den Schreiübungen noch etwas schüchtern, dies legte sich aber bald, und es war erstaunlich, welche Lautstärke die Kinder plötzlich generieren konnten.

Richtiges Verhalten wird geübt

Die Übungen dienten der Vorbereitung für die Rollenspiele. Zuerst wurden mögliche Gefahrensituationen theoretisch besprochen. Anschließend übten die Kinder in Rollenspielen. Anton Klotz spielte mögliche Situationen durch, in denen Kinder angesprochen werden könnten, und übte mit ihnen das richtige Verhalten ein: Wo kann ich Hilfe holen, wie muss ich gegenüber dem Gegner auftreten, sodass dieser keine Chance sieht und die Flucht ergreift. Vor allem aber machte Klotz deutlich, dass man in einer Gruppe stärker ist als alleine. Nach jedem Rollenspiel wurde bewertet, was gut war und was man noch hätte besser machen können. Am Ende des ersten Kurses erhielten alle Kinder die Hausaufgabe, die Telefonnummern ihrer Eltern bis zum nächsten Kurs auswendig zu lernen.

Im zweiten Kurs wurde das Gelernte wiederholt. Dann durften die Kinder bei der Polizei (die vorab über die Anrufe informiert wurde) unter der Telefonnummer 110 anrufen und einen Notruf absetzen. Dies sollte die Hemmungen davor nehmen, im Notfall die Polizei anzurufen.

Theorie und Praxis

Anton Klotz zeigte mithilfe eines Spielzeugautos und -männchens, wie man sich verhalten sollte, wenn man aus einem Auto heraus angesprochen wird. Anschließend wurden diese Situationen real mit einem Auto auf dem Schulhof nachgespielt. Einige Kinder wurden angesprochen und lernten, genügend Abstand zum Auto zu halten und entgegen der Fahrtrichtung davon zu laufen. Wichtig: Niemals in die Richtung laufen, in die das Auto fährt! Auch hier wurde jedes Rollenspiel direkt im Anschluss mit allen Kindern diskutiert.

Den Abschluss des Kurses bildete eine kurze Übung, in der die Kinder mit einem Griff an der Schulter einen möglichen Gegner, zum Beispiel einen größeren Schüler, zum Stoppen bringen können, damit es gar nicht erst zu einem Handgemenge kommt.

Stolz auf die Urkunden

Stolz nahmen die Kinder die Urkunden entgegen, die ihnen im Anschluss von Anton Klotz und Vorstands-Mitgliedern des Fördervereins der Grundschule Wain überreicht wurden. Dessen Vorsitzende, Julia Freifrau von Herman, dankte Klotz für die Durchführung des Kurses und nahm in Vertretung für die erkrankte Rektorin die Urkunde für die Grundschule Wain entgegen.

Der Kurs wurde von der Initiative „Komm vor Ort“ von der Kreissparkasse Biberach gefördert. Außerdem haben die Eltern einen kleinen Beitrag geleistet. Der Rest der Kosten wurde vom Förderverein der Grundschule Wain übernommen. Der Kurs findet alle zwei Jahre statt, damit die Kinder das Erlernte noch einmal wiederholen können.