Wainer Baby- und Kinderbasar auf November verschoben

Der Baby- und Kinderbasar in Wain findet nicht wie angekündigt am 21. September, sondern erst am 9. November statt. Der Grund für die Terminverschiebung ist die Schulsanierung. Tische für den Basar können ab 7. Oktober reserviert werden und zwar per E-Mail an basar.wain@web.de Die Tischmiete beträgt acht Euro pro Tisch. Der Verkauf beginnt am Samstag, 9. November, um 13 Uhr und endet um 15 Uhr. Die Verkäufer können ab 11 Uhr aufbauen. Gleichzeitig wird Kaffee und Kuchen verkauft.