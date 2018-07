Wain setzt auf Lovric als neuen Spielertrainer

Der TSV Wain geht die kommende Saison in der Fußball-Kreisliga A II mit Mario Lovric als neuen Spielertrainer an. Als Co-Trainer wurde Darko Tomic verpflichtet. Beide folgen beim Bezirksliga-Absteiger auf das Spielertrainerduo Nikolaos Liolios und Sven Manz.

Während Liolios beim FV Olympia Laupheim künftig das Spielertrainerduo der „Zweiten“ in der Bezirksliga mit Georg Depperschmidt bilden wird, ist die Sachlage bei Sven Manz eine andere. Der TSV hätte den 33-Jährigen gerne als Spielertrainer behalten, doch dafür stand Sven Manz nicht zur Verfügung. „Ich will wegen anhaltender Rückenprobleme sowohl als Spieler als auch als Trainer erstmal eine Pause einlegen“, sagt Sven Manz. „Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, ich muss aber einfach auf meinen Körper hören.“

Klares Konzept überzeugt

So mussten sich die Wainer neu orientieren. Durch Dragan Grgic kam laut Spielleiter Gerhard Berg der Kontakt zu Mario Lovric (32 Jahre) und Darko Tomic (39) zustande. Beide waren in der vergangenen Saison noch als Spieler (Lovric) beziehungsweise als Spieler/Co-Trainer (Tomic) beim SV Pfaffenhofen (Kreisliga B III Iller) tätig und hatten zuvor auch schon beim KKS Croatia Ulm (Kreisliga B II Donau) zusammengearbeitet. „Die Gespräche mit beiden waren sehr gut. Sie haben ein klares Konzept. Das hat uns überzeugt“, so der 33-jährige TSV-Spielleiter. „Wir haben uns zunächst auf eine Zusammenarbeit für die kommende Saison geeinigt. Wenn es funktioniert, dann gerne auch länger.“

Der Abstieg aus der Bezirksliga ist abgehakt. „Er hatte sich ja länger abgezeichnet. Es war gut, dass wir bis zum Schluss im Rennen waren um den Klassenerhalt“, sagt Gerhard Berg rückblickend. „Jetzt werden die Karten komplett neu gemischt.“ Spielertrainer Mario Lovric werde dem Verein auch als Innenverteidiger weiterhelfen. „Er hat schon einige Jahre im Profibereich in Kroatien gespielt“, so Wains Spielleiter.

Trio wechselt zum SV Baustetten

Im Spielerkader des TSV hat es in der Sommerpause einiges an Bewegung gegeben. Insgesamt elf Abgänge verzeichnete der Verein. Mit Onur Baran, Tobias Spähn und Dragan Grgic wechselten allein drei Spieler zum SV Baustetten. Ein Quartett – Fabian Bischof, Simon Brugger, Dominique Zinnecker und Nico Dogru – ging zur SGM Dietenheim/Regglisweiler. „Die Abgänge wiegen schwer, aber wir haben das durch die Zugänge gut auffangen können. Deswegen bin ich optimistisch“, so Gerhard Berg. Fünf Neue gab es, neben Lovric noch Kristian Kasalo (TSV Blaustein), Krizan Pistel (FV Senden), Zeljko Haramina (SV Pfaffenhofen) und Jens Köhler (FV Senden).

Seit dem 1. Juli läuft die Vorbereitung. „Wir wollen in der nächsten Saison vorn mitspielen“, sagt Wains Spielleiter. Konkret gibt der Verein als Saisonziel an, unter die ersten fünf kommen zu wollen. Als Meisterschaftsfavoriten sieht man im TSV-Lager den Mitabsteiger SV Alberweiler und den SV Schemmerhofen an.