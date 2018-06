Wain punktet gegen Alberweiler

Der TSV Wain hat sich am Donnerstagabend in der Fußball-Bezirksliga Riß im Nachholspiel zu Hause 2:2 (1:1) vom SV Alberweiler getrennt. Für Schlusslicht Wain waren es die ersten zwei Tore in dieser Saison sowie der erste Punkt.

Alberweiler begann besser und hatte gute Chancen. Dreimal verhinderte TSV-Keeper Markus Rauscher das 0:1. In der 25. Minute fiel dann das nicht unverdiente 1:0 für Wain durch André Walcher, kurz vor der Pause glich Alberweilers Timo Bailer per abgefälschtem Freistoß zum 1:1 aus (45.). Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer eine zerfahrene Partie mit vielen Fehlpässen hüben wie drüben. Ab der 55. Minute wurde es dann hektisch. Die SVA-Spieler Alexander Große und Marcel Henle sahen jeweils die Rote Karte. Gelb-Rot gab es für Nikolaos Liolios und Dragan Grgic (beide TSV Wain). Das 2:1 für Wain markierte der kurz zuvor eingewechselte Josip Zeba (77.). Den 2:2-Endstand besorgte Alberweilers Stefan Graf per Foulelfmeter (90. +1). (feg)