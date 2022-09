Wain erhält Geld für den Breitbandausbau

Erneut gute Nachrichten für den Kreis Biberach: Die Gemeinde Wain kann mit Unterstützung des Bundes Leitungen im Gesamtwert von knapp drei Millionen Euro verlegen und so das Breitbandangebot vor Ort deutlich verbessern. Das teilen der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster und der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief jeweils in einem Schreiben mit.

Wie zuletzt schon Laupheim und Langenenslingen profitiert nun auch Wain vom neuen „Graue-Flecken-Programm“ der Bundesregierung, um unterversorgte Adressen an das Glasfasernetz anzuschließen. Der Bund übernimmt mit knapp 1,5 Millionen Euro (1 477 797 Euro) anteilig fünfzig Prozent der Kosten.

„Das ist eine erfreuliche Nachricht. Wie bereits einige andere Städte und Gemeinden in der Region hat sich auch Wain erfolgreich um eine Bundesförderung bemüht“, so der Abgeordnete Martin Gerster. „Seit 2019 hat der Wahlkreis Biberach von Förderungen in Höhe von insgesamt 132 Millionen Euro profitiert, um den Breitbandausbau voranzutreiben. Dabei wurden Gesamtinvestitionen in Höhe von 261 Millionen Euro ausgelöst“, führt der SPD-Abgeordnete weiter aus. Das „Graue-Flecken-Programm“ schließe Lücken, die der privatwirtschaftliche Ausbau hinterlassen habe und entlaste die Kommunen gleichzeitig finanziell.

„Ein schneller Internetanschluss ist gerade bei uns im Ländlichen Raum unerlässlich. Infrastruktur ist das große Thema, mit dem wir auch kleinere Orte oder Weiler ausstatten müssen, um sie attraktiv zu halten. . Ich weise immer gern darauf hin, dass unsere Gemeinden zusammen mit Mitteln aus Landesprogrammen mit bis zu 90 Prozent der Investitionssumme gefördert werden können“, wirbt Josef Rief für die Antragstellung.