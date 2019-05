Wain: Das ist der neue Gemeinderat

In Wain bringt die neue Wahlperiode eine Reihe von Änderungen mit sich: Gleich fünf neue Gesichter werden am Gemeinderatstisch zu finden sein – und die Listen-Mehrheit ändert sich grundlegend. Die frühere Liste Für die Wainer Gemeinde – beziehungsweise nach der Neubenennung Für die Wainer Bürger (FdWB) – hat ihre deutliche Mehrheit eingebüßt. Stimmenkönigin ist aber auch bei dieser Wahl deren Spitzenkandidatin Julia Freifrau von Hermann geworden – mit deutlichem Abstand, nachdem der populäre Listen-Genosse Peter Obrist nicht mehr angetreten war.

Zwei der zehn Sitze gehen an die neue Liste pro Wain, für die Peter Fromm und Hermann Baur in den Gemeinderat ziehen. Die verbliebenen acht werden zu gleichen Teilen unter der FdWB und Aktiv für Wain aufgeteilt. Für die Wainer Bürger ziehen dabei Lotte Obrist, Gerhard Berg und Faiza Gummersbach neu in den Gemeinderat. Somit hat Bürgermeister Stephan Mantz künftig zur Hälfte neue Gemeinderäte vor sich.

Die Vertreter von Aktiv für Wain hingegen sind sämtlich bereits in dem Gremium aktiv: Helga Neuhauser, Daniel Habdank, Jochen Kern und Armin Bleher.

Die Wahlergebnisse:

Aktiv für Wain

Bleher, Armin 379

Böhringer, Sven 236

Habdank, Daniel 630

Kammerer, Timo 197

Kern, Jochen 590

Neuhauser, Helga 654

Ottinger, Cornelia 141

Schauwecker, Marc 246

Dr. Stock, Dieter 281

Strotmann, Martina 292

Für die Wainer Bürger

Berg, Gerhard 373

Engelmeyer, Rene 110

Fleck, Jürgen 312

Freifrau von Herman, Julia 987

Fuchs, Matthias 112

Gummersbach, Faiza 316

Lehner, Katja 107

Obrist, Lotte 644

Schewe, Wilhelm 214

Wehr, Sonja 312

Pro Wain

Augustin, Steffen 62

Baur, Hermann 318

Fromm, Peter 410

Gramm, Tobias 168

Rommel, Thomas 58

Schinz, Wolfgang 187

Schöttge, Daniela 58

Dr. Strobel, Thomas 249

Thaller, Günther 63

Zeba, Ivanko 235

(Gefettete Namen wurden gewählt.)