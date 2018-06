Unbekannte errichten illegale Straßensperre

Für eine erhebliche Gefahrenstelle haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Wain gesorgt. Gegen 3 Uhr musste ein Autofahrer zwischen Auttagershofen und Wain auf die Bremse treten, weil die gesamte Straßenbreite mit Gegenständen voll lag. Verwendet wurden Brennholzscheite, Schachtdeckel, Verkehrsschilder und andere in der Nähe aufgefundene Dinge. Wer diese Straßensperre errichtet hat, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen des Polizeireviers Laupheim, Tel. 07392/963 00. Der oder die Verantwortlichen erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.