TSV Wain blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Bei der Generalversammlung des TSV Wain blickte die Vorsitzende Karen Fuchs-Wolf auf ein „sportlich sehr erfolgreiches Jahr“ des TSV zurück. Die Abteilung Leichtathletik errang Anfang Mai bei den Kreismeisterschaften in Biberach 13 Einzeltitel und war nach der TG Biberach die zweitstärkste Mannschaft im Kreis. Bei Wahlen wurde Ismar Wahl als stellvertetender Vorsitzender im Amt bestätigt.

Ende Mai holte die erste Fußballmannschaft ihren ersten Meistertitel überhaupt und stieg hochverdient in die Bezirksliga auf – und das wurde sehr ausdauernd und lautstark auf dem Sportgelände gefeiert. Auch der jüngste Ableger, die Bogengruppe, nahm im vergangenen Jahr an zwei Turnieren teil und belegte dort sehr gute vordere Plätze. Natürlich gab es im gesamten Jahr auch weitere sportliche Veranstaltungen, die ein voller Erfolg waren. Da wäre das zweite Kinder Leichtathletik-Kreishallensportfest zu nennen, das mit 99 Teilnehmern wiederum super besucht war.

Auch die Anzahl der Teilnehmer in den Sportgruppen und das Angebot im Bereich Turnen wuchs ebenfalls. „Der TSV ist sportlich gut aufgestellt und es ist gut zu wissen, dass auch die neuen Angebote angenommen werden und die Teilnahme an den vorhandenen nicht nachlässt“, sagte die Vorsitzende.

Der TSV nahm natürlich auch aktiv am Gemeindeleben teil und bereicherte dieses mit verschiedenartigen Veranstaltungen über das gesamte Jahr – etwa die Faschingsveranstaltungen, wobei der Kinderfasching einen sehr großen Zuspruch erfuhr, das legendäre Spanferkelessen, die verschiedenen Angebote des Sommerferienprogramms sowie das traditionelle Weihnachtstheater. Schriftführerin Daniela Osswald hatte wieder aus einer Auswahl von über 1500 Bildern eine amüsante Bilderpräsentation über nahezu alle Veranstaltungen und Arbeitseinsätze des TSV zusammengestellt.

Hauptkassiererin Jessika Habdank berichtete über die sich positiv entwickelnde Finanzsituation des Vereins. Hervorzuheben wäre hier, dass der Kredit für das Fußball-Vereinsheim im vergangenen Jahr abgelöst werden konnte. In einem Grußwort lobte der neue Bürgermeister Stephan Mantz „die beeindruckende Vereinsarbeit und den tollen Einsatz für die Gemeinde“.

Viele Mitglieder des TSV Wain galt es für langjährige Treue zu ehren. Die Ehrennadel in Silber durfte dieses Jahr Markus Kächler in Empfang nehmen. Rosemarie Motz und Martin Gaiser bekamen die Ehrennadel in Gold verliehen. Außerdem wurden die beiden für ihr herausragendes Engagement in den letzten Jahrzehnten zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. Ihnen zu Ehren grub man im Fotoarchiv und erstellte zur Freude aller jeweils eine Bilderpräsentation.

Es gab auch umfangreiche Wahlgänge: Ismar Wahl wurde wieder zum 2. Vorsitzenden des TSV Wain gewählt. Den Posten der Kassierin übernahm wieder Jessika Habdank. Daniela Osswald legte nach elf Jahren als Schriftführerin und insgesamt 26 Jahren Ausschusstätigkeiten ihr Amt als Schriftführerin nieder. Als Nachfolgerin konnte Alexandra Schulnig gewonnen werden. Als Passives Mitglied wurde erneut Katja Lehner gewählt. Die Abteilungsvertreter von Fußball (Dominik Büschel), Leichtathletik (Josef Schumacher), Volleyball/Bogenschießen (Stephan Guggenberger) und Turnen (Monika Stock) wurden wieder bestätigt. Der Abteilungsleiter von Fußball (Daniel Duckek) wurde nochmals für ein Jahr bestätigt.