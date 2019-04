TSV Wain baut weiter auf Duo Hoffart/Sojka

Der TSV Wain setzt auch in der kommenden Saison auf das derzeitige Spielertrainerduo Markus Hoffart und Thomas Sojka. Das teilte der Spielleiter des derzeitigen Tabellenelften der Fußball-Kreisliga A II, Gerhard Berg, am Montag mit.

„Die Zusammenarbeit mit beiden funktioniert sehr gut. Sowohl menschlich als auch sportlich passt es einfach“, sagte Berg. Markus Hoffart war Ende Oktober vergangenen Jahres zum TSV zurückgekehrt, für den er zuvor schon 2014/15 und 2015/16 – damals als Teil eines Spielertrainerduos mit Nikolaos Liolios – tätig gewesen war. Seinerzeit hatte er beim damaligen Tabellenschlusslicht die Nachfolge von Mario Lovric angetreten. Dieser und der Verein hatten sich einvernehmlich getrennt. Der 29-jährige Thomas Sojka war in der Winterpause vom FV Biberach zum TSV gestoßen. Mit Sojka und Hoffart will der Bezirksliga-Absteiger Wain in der laufenden Spielzeit schnellstmöglich den Klassenerhalt sichern. „Das hat oberste Priorität. Derzeit sieht es ja ganz gut aus“, so Berg. „Wir dürfen jetzt aber nicht nachlassen.“ Als Tabellenelfter hat Wain derzeit nach 18 absolvierten Spielen 16 Punkte auf dem Konto. Dahinter folgen der SV Mietingen II (15 Punkte), die SGM Laupertshausen/Maselheim (11) und Schlusslicht SV Sulmetingen II (9). Die Vereinbarung mit Sojka und Hoffart ist laut dem TSV-Spielleiter unabhängig von der Spielklasse in der kommenden Saison gültig.