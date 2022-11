Trophäen gehen nach Biberach, Erolzheim und Riedlingen

Mit 203 Startern hat das Liga-Finale in der Kinderleichtathletik in der Wainer Sporthalle ein furioses Ende genommen. Dank der Vorbereitung seitens des gastgebenden TSV konnten die Wettkämpfe in optimalem Rahmen über die Bühne gehen.

Die Veranstaltung war das vierte von vier Events, in deren Verlauf die Jahressieger in drei Altersklassen ermittelt wurden ermittelt. Erfreulich auch, dass der SV Sulmetingen erstmals mit Mannschaften vor Ort war und mit dem Tagessieg im Wettkampf U10 einen gelungenen Einstand feiern konnte.

Den Pokal der Jahressieger im Wettkampf U12 holte sich die TG Biberach mit der Mannschaft Luca Winter, Lara Kreuz, Lina Kratz, Johanna Streißle, Samuel Mayer und Maja Weber vor dem SV Kirchdorf (Luka Kohler, Alex Baader, Marianna Remiger, Christina und Antonia Wehrle sowie Mika Gumbold). Den dritten Platz holte sich der SV Ochsenhausen (Emma Feirle, Hannes Kohler, Helen Wölfle und Charlotte Lukat).

In der Altersklasse U10 siegte der SV Erolzheim (Levi Eggers, Rafael Afflerbach, Lea Tennert, Lea Stang, Luis Schölderle, Moritz Prestel, Sophie Tennert) vor der TG Biberach (Amina Winter, Franzi Schmalzing, Nina Kuhn, Maja Steinhauser, Nina Hipper und Fenja Dreyer) und dem TSV Riedlingen (Fabian Schenk, Greta Schreijäg, Selma Ott, Max Götz, Adrian Häfele, Anni Geiselhart).

Bei den Jüngsten (U8) ging die Trophäe an den TSV Riedlingen mit Kilian Horzella, Mariella Hepp, Lukas Blank, Aaron Häfele und Leni Diesch.