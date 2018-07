Thomas Villwock freut sich auf die Arbeit

Der gebürtige Wainer Thomas Villwock wird am Sonntag, 11. September, um 18 Uhr im Ulmer Münster zum Pfarrer der evangelischen Landeskirche ordiniert. Für Thomas Villwock ist die wichtigste Aufgabe eines Pfarrers, Verantwortung sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft zu übernehmen. Dies müsse sowohl im Handeln als auch in der Verkündigung in der Kirchengemeinde zum Ausdruck kommen, sagt er. Aus diesem Grund wünscht er sich, dass die evangelische Landeskirche den Pfarrern auch in Zukunft Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der Gemeinde lässt und mehr ausweitet.

Während seiner Vikariatszeit hat Villwock gut gefallen, dass er alles im pfarramtlichen Alltag miterleben durfte, aber dennoch nicht die letzte Verantwortung dafür zu tragen hatte. Jetzt fühlt er sich dazu bereit und freut sich, seine Arbeit auch mehr selbstständig prägen zu können. Dennoch räumt er ein, dass es ihm nicht immer leicht falle, Privates und Berufliches zu trennen.

Zum 1. September hat Thomas Villwock eine Stelle als Pfarrer zur Dienstaushilfe im Kirchenbezirk Sulz am Neckar angetreten. Er freut sich darauf, durch seine Vertretungsdienste in verschiedenen vakanten Gemeinden arbeiten zu dürfen.

Schon während seiner Konfirmandenzeit und danach, als sich Thomas Villwock in der Jungschar der evangelischen Gemeinde Wain engagierte, wurde er von dem örtlichen Pfarrer Ernst Eyrich dazu ermutigt, evangelische Theologie zu studieren. Nach dem Abitur am Kolleg der Schulbrüder in Illertissen hat sich Thomas Villwock daher entschieden, diesen Weg einzuschlagen und ist damit seiner Berufung für sein Leben gefolgt, wie er sagt.

Neben der praktischen Ausbildung in der Gemeinde verbrachte Thomas Villwock auch immer wieder einzelne Wochen im Studienzentrum der württembergischen Landeskirche in Stuttgart-Birkach. Dort wurden vor allem pastorale Themen behandelt und reflektiert. Das dort Gelernte konnte der junge Pfarrer in der Gemeindewirklichkeit in die Praxis umsetzen.