Theatergruppe inszeniert vergnügliches Weihnachtstheater

Karten kann man reservieren per Mail an theater@tsv-wain.de (bis 22. Dezember) und telefonisch von 17 bis 19 Uhr unter 01520/8262799.

Alle Jahre wieder führt die Theatergruppe Wain unter der Regie von Jörg Schäfer ein Weihnachtstheater auf. Allerdings war dies in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt nicht der Fall. Umso mehr freut sich die quirlige Gruppe der elf Schauspielerinnen und Schauspieler, wieder auf der Bühne zu stehen, um das Publikum mit ihrem Stück zu unterhalten.

„Die ehrenamtlichen Schauspieler spielen, weil sie Freude daran haben und diese Freude weitergeben wollen“, erklärt Regisseur Jörg Schäfer. Nicht mehr und nicht weniger sei ihre Absicht. „Die Zuschauer sollen mal abschalten von Politik und Alltag und eintauchen ins kurzweilige Vergnügen.“

Dirigentenstab statt Polizeiarbeit

Nach Weihnachten wird’s lustig, das sei jetzt schon verraten. Das Stück der Theatergruppe Wain sorgt für Heiterkeit und trägt den Titel „Stress im Polizeirevier“. In selbigem geht es nämlich turbulent zu. Im Mittelpunkt steht Ludwig Allweil, der stellvertretende Revierleiter, der einfach nur seine Ruhe haben will, um für sein bevorstehendes Konzert zu proben. Doch ständig gibt es Störungen. So ist er mehr als im Stress, dabei will er doch lieber seinen Dirigentenstab schwingen, als sich um die ständigen Angelegenheiten anderer zu kümmern.

Es gibt etliche Störenfriede, wie zum Beispiel seine musikalische Konkurrenz, der Vorstand des Musikvereins, der dafür sorgt, dass er keine Zeit mehr zum Üben hat. Der genervte Polizist rächt sich dafür mit Strafzetteln. Und dann es gibt noch die „Oberratsche“ des Ortes, die alles und jeden anzeigen will. Wie soll man da noch dirigieren? Das bevorstehende Konzert droht zu platzen...

Zahlreiche Probenstunden stehen auf dem Programm

Es ist also wieder Leben im Theaterstadl in Wain eingekehrt. Die Theatergruppe mit langer Tradition steckt mitten in den Vorbereitungen für das Weihnachtstheater. Die begeisterten Laienschauspielerinnen und -schauspieler stehen auf der trefflich gestalteten Bühne. Bis aus Ulm kommt eine Mitwirkende, die die Proben auf keinen Fall verpassen will. In zahlreichen Probenstunden studiert die Gruppe ein unterhaltsames Theaterstück ein, das ab dem zweiten Weihnachtstag in mehreren Aufführungen auf der Bühne in der Mehrzweckhalle in Wain, Schulstraße 7, aufgeführt wird. Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Es wird bewirtet mit gutbürgerlichem warmem Essen á la carte mit einem Menü aus Suppe, Maultaschen, Schnitzel, Pommes Frites, Salat und vielem mehr. Auch für Vegetarier ist was dabei. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage der Theatergruppe.

Das ist die Besetzung

Es spielen: Simon Böhringer, Lisa Maier, Nina Klotz, Johannes Schließer, Samanta Trubarac, Sabrina Kammerer, Jasmin Ottinger, Corinna Walcher, Domenic Schuler, Jochen Fromm, Matthias Fuchs, Jörger Schäfer, Daniel Walcher.