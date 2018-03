Teams kämpfen um Wanderpokal

Der Jugendkreis der Evangelischen Kirchengemeinde Wain hat am vergangenen Wochenende sein 30. Volleyballturnier in der Gemeindehalle veranstaltet. Das Motto lautete passend zum Jubiläum „30th anniversary back to the roots“. Auch in diesem Jahr sollte es nicht nur um den sportlichen Wettkampf gehen, die Jugendlichen wollten den zahlreichen Besuchern auch vom Glauben an Jesus Christus berichten.

Am Freitagabend kämpften die 24 bunten Teams bis spät in die Nacht um jeden Punkt. An der Bar wurden Cocktails gemixt, sodass sich die vielen Zuschauer und die Sportler richtig wohlfühlten.

Am Samstagmorgen hat der Jugendkreis die Volleyballer zunächst zu einem reichhaltigen Frühstück eingeladen. Samuel Frey hielt dabei einen kurzweiligen Impuls und verglich darin den Gott der Christen mit einem König, zu dem aber jeder Mensch, zu jeder Zeit kommen könne.

Ab 10 Uhr flogen dann wieder die Bälle über das Netz, und in einem packenden Endspiel sicherte sich das Team Intellektuitiv, eine Gruppe aus der Nähe von Kirchheim Teck, den Wanderpokal gegen die Wainer Leichtathleten. Die Sieger wurden am Abend durch Frieder Wegmann und Markus Schließer geehrt Beide waren schon beim ersten Volleyballturnier 1988 dabei. Ein unterhaltsames Abendprogramm schloss sich an. Darin nahmen die Jugendlichen die Zuschauer mit auf eine Zeitreise im Flugzeug „VBT = Volleyballturnier“.

Der vollständig anwesende Kirchengemeinderat dankte den über 30 Jugendlichen des Jugendkreises für ihr großes Engagement. Der zweite Vorsitzende des Gremiums, Christian Geiger, lud den gesamten Jugendkreis zu einem Menü mit mehreren Gängen ein. Bekocht und bedient werden die Jugendlichen dabei vom Rat selbst. Dies soll den Dank und die Freude über das Volleyballturnier unterstreichen. Im Stil einer Geburtstagsparty fand der Abend bei Häppchen und Drinks seinen Ausklang.