Süddeutsche Meisterschaften der Jüngsten auf dem Reischenhof

Bereits zum siebten Mal wurden dieses Jahr die Süddeutschen Meisterschaften der jüngsten Golftaltente vom Bayerischen und Baden-Württembergischen Golfverband ausgetragen. Für Baden-Württemberg tritt zum vierten Mal der Golfclub Reischenhof als Gastgeber auf. Sehr professionell gingen die Vereine auch bei den Kleinsten diese Meisterschaften an – taktische Besprechungen, der letzte Feinschliff auf der Driving-Range, auf den Übungsgrüns noch geschwind die Schnelligkeit des Rasens getestet – sehr beeindruckend, bedenkt man, dass die Kinder allesamt maximal 12 Jahre alt sind. Die Wölfe von St. Leon-Rot bei Heidelberg waren als größte Mannschaft mit allein 25 Talenten vertreten. Die einzige Teilnehmerin aus der Region war Lara Blankenhorn vom Golfclub Ulm. Sie belegte am Ende des zweiten Tages den 19. Platz (AK12).

Siegfried Drost, Präsident des Golfclub Reischenhof betonte in seiner Ansprache, er bewundere, mit welch großem Engagement und Ehrgeiz die jüngsten Golferinnen und Golfer an diese Sache ran gingen und mit welcher Freude sie diesen Sport ausübten. Nina Mühl, Leistungssportbeauftragte des Baden-Württembergischen Golfverbandes, lobte den Club um Manager Steffen Augustin für die professionelle Durchführung der Veranstaltung. Gerne komme man wieder auf den Reischenhof zurück.

Eines hatte der Veranstalter in diesem Jahr nicht in der Hand – das Wetter zeigte sich am Samstag von seiner unangenehmsten Seite. Zum Teil starker Dauerregen stellte die jungen Spielerinnen und Spieler vor eine schwierige Herausforderung, welche sie aber unbeschwert mit Bravour meisterten. In der Altersklasse 10 mit insgesamt 40 Teilnehmenden wurden zweimal 9 Loch gespielt, die Altersklasse 12 (57 Teilnehmende) hatte zweimal 18 Loch zu spielen.

Neben den Einzeldisziplinen qualifizierten sich im Vorfeld die besten drei Mädchen und Jungen pro Verband für das Länderteam. In diesem Jahr hatten die Teams aus Bayern deutlich die Oberhand. Baden-Württemberg siegte lediglich bei den Mädchen AK12, alle anderen Ländervergleiche gingen nach Bayern.

Vom gastgebenden Golfclub Reischenhof konnte sich in diesem Jahr niemand für die Süddeutschen Meisterschaften AK10 und 12 qualifizieren. Doch schaffte Lara Gehring die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften AK18 und startete vergangenes Wochenende an der Ostsee beim Lübeck-Travemünder Golfclub. Sie wurde insgesamt 48.