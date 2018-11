Stolz auf die fleißigen Spender

„Sie gehören zum Kreis der Menschen, für die Nächstenliebe kein Fremdwort ist.“ Mit diesen Worten hat Wains Bürgermeister Stephan Mantz am Donnerstag drei Einwohner der Gemeinde geehrt, die als fleißige Blutspender bekannt sind. Im Rahmen der Gemeindevertretersitzung rief er Corinna Walcher, Andrea Schließer und Karl-Heinz Russ auf, um sie für ihren Einsatz auszuzeichnen.

Dank des Bürgermeisters

Der Bürgermeister sprach Dank dafür aus, „dass Sie über viele Jahre hinweg Blut gespendet haben“. In der Tat sind die Geehrten Mehrfachspender: Corinna Walcher spendete bislang zehn Mal Blut, Andrea Schließer 50 Mal und Karl-Heinz Russ sogar 109 Mal. Alle drei erhielten eine Dankesurkunde und ein Präsent – das bei bei Karl-Heinz Russ mit einem Geschenkkorb verbunden war. Seitens des DRK sprach auch Matthias Rendel, stellvertretender Leiter der Bereitschaft in Schwendi, den fleißigen Spendern Anerkennung aus. „Ich bin stolz darauf, dass es in der Gemeinde so fleißige Spender gibt.“