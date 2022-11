Stiftung Michaelskirche Wain entwickelt sich weiter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Stiftungsrat der Stiftung Michaelskirche Wain hat die Gründungsstifterinnen und Gründungstifter zu einem Treffen eingeladen. Rund 30 Interessierte folgten der Einladung in Kirche und Gemeindehaus. Zunächst referierte Historiker Harald Kächler aus Balzheim über ein Kunstwerk der Wainer Kirche: Die sogenannte Exulantentafel. Im Anschluss daran haben sich die Damen und Herren über die Entwicklung der Stiftung informiert.

„Willst überwinden, so lass dahinten“, so lautet die Bildüberschrift des bedeutenden Kunstwerks an der Südwand der Michaelskirche. „Eine Migrationsgeschichte“ sei dort dargestellt, so Harald Kächler, der in seinem Vortrag den Entstehungszusammenhang des Werkes, anhand von Push- und Pullfaktoren erläuterte. Im Jahr 1651 siedelte die damalige freie Reichsstadt Ulm in Wain protestantische Glaubensflüchtlinge an, die trotz des Westfälischen Friedens ihre Heimat in den habsburgischen Erblanden Kärnten und Steiermark verloren. In Wort und Bild verbindet die Exulantentafel die Wainer Geschichte des 17. Jahrhunderts mit der alten Abrahamsgeschichte. Auch der biblische Urvater verlor seine Heimat in Urfa, der heutigen Südosttürkei, um in Kanaan Heimat zu finden. Auswirkungen und Spuren dieser Migration des 17. Jahrhunderts seien in Wain und Balzheim noch heute präsent, führte Kächler weiter aus.

Im Anschluss daran wurden im Gemeindehaus Häppchen und Getränke gereicht. Frieder Wegmann, der Vorsitzende des Stiftungsrates, informierte die Gründerinnen und Gründer über die positive Entwicklung des Stiftungskapitals seit der Gründung im Jahr 2013. Dies, trotz aller Krisen und ständigen Transformationsprozesse in den vergangenen Jahren, denn auch die Stiftung Michaelskirche Wain sei eingebettet in ein Spannungsfeld zwischen Hoffnung und Sorgen, so der Vorsitzende. Die positive Entwicklung der Stiftung lasse ihn zuversichtlich in die Zukunft schauen. Ausführlich legte er die Zahlen des Jahres 2021 vor. Für das Jahr 2024 stellte der Ratsvorsitzende ein Konzert der Stiftung in Wain in Aussicht und forderte alle Anwesenden auf, Ideen und Vorschläge einzubringen.