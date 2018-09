„Stadtgespräch“ und Oktoberfest-Laune

Der Musikverein Wain lädt am Wochenende zum Oktoberfest in der Gemeindehalle ein. Nach einem Konzert am Samstagabend geht es am Sonntag zünftig zu.

Die Band „Stadtgespräch“ verspricht am Samstag ab 19.30 Uhr ein Unplugged-Konzert mit der mitreißenden Stimmung eines Tanz- und Partyabends. Die vier Vollblutmusiker, die zusammen rund 60 Jahre Bühnenerfahrung haben, spielten vor ihrer Zeit bei Stadtgespräch in Pop/Rock- Coverbands mit mehr als 100 Terminen pro Jahr. Jetzt stehen bei der Band neben der Professionalität und der Nähe zum Publikum vor allem der Spaß an der Musik und die eigenen Arrangements im Vordergrund. Damit das Publikum bei Kräften bleibt, wenn „Stadtgespräch“ für ausgelassene Stimmung sorgt, bietet der Musikverein Oktoberfest-Burger, Chickenburger und Pommes an.

Zünftig geht’s dann am Sonntagvormittag, 30. September, weiter mit dem Frühschoppen, der ebenso vom Musikverein Bußmannshausen umrahmt wird wie das anschließende Mittagessen ab 11 Uhr. Das reichhaltige Angebot beinhaltet Jägerschnitzel, Rollbraten, Rinderbraten, gemischter Braten oder gefüllten Saumagen jeweils mit Spätzle oder Pommes und Salatteller. Zum Vesper wird, passend zum Oktoberfest, Leberkäs mit Kartoffelsalat und Semmeln serviert. Nach dem Mittagessen steht ein reichhaltiges Kuchenbuffet mit Kaffee bereit, ab 15 Uhr unterhält die Polka-Besetzung des Musikvereins Wain.

Eine Verlosung von attraktiven Preisen erfolgt zwischen 17 und 17.30 Uhr. Alle Nachmittagsgäste ab 14 Uhr nehmen daran teil. Für den nötigen Schwung zum Ausklang sorgt der Musikverein Wain unter der Leitung von Sebastian Just.