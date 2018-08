Spanferkel wird im Trockenen verzehrt

Am Samstag hat sich in Wain wieder einmal der Spieß gedreht: Im Rahmen des Sommerferienprogramms veranstaltete der TSV Wain wie jedes Jahr ein Spanferkelessen. So wurde auf dem Sportgelände beim Fußballvereinsheim der Grill angezündet. Schon morgens hatten die „Grillmeister“ Jürgen Klotz, Uwe Deutscher und Ismar Wahl angefangen, den Grill herzurichten und das Ferkel zu grillen. Am Abend war das Schwein dann zum Verzehr bereit und wurde von Erich Kächler in bewährter Weise fachmännisch zerlegt. So konnte sich jeder ein Stück aussuchen. Wem nicht so viel am Fleisch lag, der konnte alternativ zu Pommes greifen. Das Ganze musste natürlich nicht trocken verzehrt werden – es standen auch ausreichend Getränke zur Verfügung, von denen die ersten 60 kostenfrei waren. Diese hatte der TSV als Sammelprämie bei einer Kleidersammelaktion gewonnen. Wetterbedingt wurde das Spanferkel-essen gleich ins Sportheim verlegt, was sich als gute Entscheidung entpuppte, da es pünktlich zum Essen zu regnen begann. Bei gemütlichem Zusammensein ließen die Gäste das Fest im Trockenen ausklingen. Foto: privat