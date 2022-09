„Serenade trifft Oktoberfest“ beim Musikverein Wain

„Serenade trifft Oktoberfest“ heißt es am 24. und 25. September beim Musikverein Wain, der an diesen beiden Tagen sein traditionelles Oktoberfest feiert. Am Samstagabend sorgt der Musikverein für musikalische Stimmung in Form einer Serenade sorgen. Bei der Serenade, die um 19 Uhr in der Gemeindehalle Wain beginnt, finden unter anderem auch hochkarätige Ehrungen verdienter Musikerinnen und Musiker statt. Der Fest-Sonntag beginnt um 11 Uhr zünftig, schwäbisch und traditionell. Mit Unterhaltungsmusik startet der Frühschoppen. Es gibt einen reichhaltigen Mittagstisch mit Fleisch- und vegetarischen Gerichten und zum Nachtisch Kaffee und hausgemachten Kuchen. Das Fest endet gegen 16 Uhr.