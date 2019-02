Senioren frischen Erste-Hilfe-Kenntnis auf

Man braucht ihn beispielsweise für den Führerschein: Einen Erste-Hilfe-Kurs haben die meisten sicherlich schon einmal absolviert. Doch wie lange liegt dieser Kurs zurück? Bei vielen älteren Menschen ist es lange her, dass sie sich etwa mit der stabilen Seitenlage bei Menschen in Not beschäftigt haben.

In Wain haben am Mittwoch 32 Senioren ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse aufgefrischt. Diesen Premierenkurs speziell für Senioren hatten Verantwortliche aus Wain um Lotte Obrist in Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Region Orsenhausen-Biberach im evangelischen Gemeindehaus angeboten.

Vier Mal im Jahr gibt es in Wain einen Gemeindetreff für Bürgerinnen und Bürger, die 60 Jahre und älter sind. Bei einem dieser Treffs im letzten Jahr kam von Besucherseite die Anregung, auch einmal einen Erste-Hilfe-Kurs für Senioren anzubieten. Das Organisationsteam des Gemeindetreffs nahm diese Anregung auf – und hat sie am Mittwoch nun in die Tat umgesetzt. „Viele haben seit dem Führerschein bezüglich der Erste-Hilfe-Ausbildung nichts mehr gemacht“, weiß Lotte Obrist aus einigen Gesprächen mit den Bürgern. Deshalb hat das Gemeindetreff-Team mit dem ASB Kontakt aufgenommen und einen solchen Erste-Hilfe-Kurs für Senioren geplant.

Für beide Seiten war es eine Premiere. Einen wesentlichen Aspekt haben die Organisatoren von vorne herein berücksichtigt. „Es ist gut, wenn man einen solchen Kurs in Gruppen macht, wo sich die Leute schon kennen“, deutet Lotte Obrist an, dass Senioren in freien Gruppen vielleicht eher eine Hemmschwelle haben und sich zu keiner Teilnahme entschließen können.

Klar war deshalb, dass der Kurs im evangelischen Gemeindehaus in Wain und nicht etwa beim ASB in Orsenhausen stattfinden soll. Eingeladen wurden die Wainer Senioren über 60 Jahre unter anderem über Flyer. Dass sich dann 32 angemeldet hatten, freute Lotte Obrist. Aufgeteilt wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen. Eine morgens, eine am Nachmittag. Jeweils dreieinhalb Stunden lang stand die Erste-Hilfe mit seniorenspezifischen Themen im Mittelpunkt.

Geleitet wurde der Kurs von Lutz Hermann, ehrenamtlicher Breitenausbilder beim ASB Orsenhausen-Biberach. Er machte deutlich, dass es auch für diese Altersgruppe wichtig ist, spezielle Kenntnisse parat zu haben. In seinem Vortrag ging er deshalb auf ein breites Spektrum an Themen ein. Vom Ruhe bewahren im Notfall und den Rettungsdienst rufen über das Erkennen und richtige Reagieren bei Schlaganfall oder Herzinfarkt bis hin zur Anwendung des „Heimlich-Griffs“, wenn sich eine Person verschluckt hat, war alles dabei. „Hören und Sehen ist gut, beim Selbermachen bleibt aber mehr hängen“, ermunterte Lutz Hermann die Senioren zum Üben bestimmter Inhalte – wie etwa das Drehen einer Person in die stabile Seitenlage.

„Der Kurs ist gut angekommen bei den Teilnehmern“, zog Lotte Obrist ein positives Fazit am Ende des Nachmittagskurses. Die große Anzahl der Interessierten war auch für Wolfgang Krems, ASB-Rettungsdienstleiter, ein Indiz, „dass es offenbar bei Erste-Hilfe-Kursen für Senioren eine Lücke gibt, die mit offiziellen Angeboten geschlossen werden sollte“. Überlegungen in diese Richtung will er beim ASB nun anstellen.

Den Premierenkurs in Wain hat der ASB ohne Kostenbeteiligung durch die Teilnehmer durchgeführt. Letztere konnten als Dankeschön allerdings Geld in eine Kasse spenden.