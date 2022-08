Schweizer Meister gewinnt in Wain

Bereits zum dritten Mal in Folge fand vergangene Woche das internationale Jugendgolfturnier RB German Junior der Global Junior Golfserie auf der Anlage des Golfclub Reischenhof in Wain statt. Gesamtsieger aller Altersklassen wurde der erst 15-jährige Joshua Hess, amtierender Schweizer Meister (AK 16), vom Golfclub Andermatt Realp. Das berichtet der Golfclub Reischenhof in einem Schreiben.

Mit einer Runde von drei Schlägen unter Par zeigte er bereits am ersten der drei Spieltage eindrucksvoll sein Können. Im Siegerinterview lobte er den Platz, der trotz der andauernden Trockenheit in einem sehr guten Zustand gewesen sei. Mit seiner Leistung sei er zufrieden – er nannte sie solide. Bescheiden erscheint er, wenngleich er große Pläne hat. Derzeit auf der Sportschule in Luzern, möchte er seine letzten zwei Jahre Schulzeit in den USA absolvieren und anschließend dort studieren. Sein Vater zuckt gelassen mit den Schultern. „Er will es, er trainiert so hart dafür“, sind seine Worte, anschließend schiebt er hinterher, er sei eigentlich kein Golfer, er sei nur Skifahrer. Nicht weniger bodenständig und sympathisch die Gesamtsiegern bei den Mädchen: Marie Martin (AK 16) vom Ersten Golfclub Westpfalz. Auch sie tourt während der Ferien von Turnier zu Turnier, hatte aber mit einem Sieg am Reischenhof nicht gerechnet.

Die beiden besitzen Handicaps von -1,9 beziehungsweise -1,3, wovon die allermeisten Golfer nur träumen können. Überhaupt konnte man auf der Anlage während der zwei Spieltage – der dritte Spieltag musste aufgrund der starken, anhaltenden Regenfälle abgesagt werden – höchstklassiges Golfspiel auf Weltniveau bestaunen. Hochprofessionell, aber auch mit jugendlicher Leichtigkeit standen die Jungstars auf dem Platz. Ein Aufschrei „Alter, ich hab keinen Bock mehr“ nach dem zweiten verschobenen Putt versicherte den Zuschauern dann aber wieder, dass es sich hier um ganz „normale“ Jugendliche handelt.

Für die 13-jährige Kasachin Islamiya Abeldi war es die erste Turnierteilnahme in Deutschland. Zwölf Stunden Anreise nahm sie in Kauf, um gleich den Sieg in ihrer Altersklasse einzufahren. Im Siegerinterview schwärmte sie in gutem Englisch vor allem von den Menschen. Sie hätte sich die Deutschen nicht so freundlich und offen vorgestellt, heißt es im Bericht weiter.

Der Sieger der männlichen Altersklasse U14 hatte dagegen eine bedeutend kürzere Anreise. Pratyush Gaur kommt, wie zahlreiche Teilnehmer, vom Golfclub St. Leon-Rot in der Nähe von Heidelberg.

Lokalmatadorin Lara Gehring, Dritte bei der ebenfalls zur Global Junior Serie gehörenden Coastal Junior Golf Challenge im Juli in Warnemünde, kam vor allem am ersten Tag nicht richtig ins Spiel und konnte ihren Heimvorteil nicht nutzen. Für Fritz Bartl, ebenfalls vom Golfclub Reischenhof, war es das erste internationale Turnier überhaupt. Für ihn galt es, Erfahrungen zu sammeln. Seine Flightpartner bestätigten ihm eine gute Leistung für sein erstes großes Turnier.

Alexander Rosswag von Global Junior Golf ermutigte die Jugendlichen in seiner Ansprache: „Ihr müsst nicht gewinnen, ihr könnt es trotzdem schaffen“ und verweist auf zahlreiche Teilnehmer der RB German Junior der vergangenen 20 Jahre, die mittlerweile alle in der weiblichen und männlichen Weltspitze spielen.

Ein großes Lob von allen Seiten ging an den Golfclub Reischenhof als Gastgeber. Bei der Trockenheit der vergangenen Wochen war es eine große Herausforderung für die Greenkeeper, den Platz in einen derart guten Zustand zu versetzen. Doch Freitag waren dann auch sie machtlos und konnten den Wassermassen auf dem Platz nicht Herr werden.

Die nächsten drei Jahre hat der Club eine andere große Veranstaltung zu Gast, die International Matchplay Trophy. Jörg Masche von der durchführenden Agentur Masche Marketing betonte aber in seiner Abschlussrede, sie freuen sich, nach dreijähriger Pause wieder mit den RB Global Junior zurückzukehren auf die Anlage des Golfclub Reischenhof – dies sei wie nachhause kommen. Ein großes Kompliment für Clubmanager Steffen Augustin.