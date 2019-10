Samuel Harfst hat Lieder geschrieben, wie „Das Privileg“ oder „Wahre Helden“. Am Donnerstag, 31. Oktober, tritt er in der Alten Fabrik in Wain auf. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 19. 30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf beim Pfarramt in Wain. Verdiener zahlen im Vorverkauf sieben Euro, Nichtverdiener fünf Euro, an der Abendkasse gibt es die Tickets für das Konzert für zehn, beziehungsweise sieben Euro.