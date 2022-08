Reh läuft vor Auto und dann davon

Bei einem Zusammenstoß von einem Tier und einem Auto ist am Samstag bei Wain ein höherer Sachschaden entstanden.

Eine 58-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit ihrem VW auf der L280 von Wain in Richtung Dietenheim unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Straße sprang. Es stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Danach sprang das Reh weiter und wurde nicht mehr gefunden, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden am Auto auf etwa 1000 Euro.