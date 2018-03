Rat genehmigt Konzept für Schulsanierung

Die Sanierung des örtlichen Schulhauses ist Thema in der Wainer Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend gewesen. Mit großer Mehrheit wurde das Sanierungskonzept des Architekturbüros Lautenschlager sowie die Festlegung des Sanierungsbudgets auf 728 000 Euro beschlossen. Somit können nun mögliche Zuschüsse aus Fachförderung und Ausgleichsstock des Landes beantragt werden.

Bereits im Haushaltsjahr 2017 waren Mittel für kleinere Sanierungsarbeiten im Schulgebäude vorgesehen. Durch die Ankündigung des Landes, erstmals Fördermittel für Schulsanierungen bereitzustellen, wurde ein Gesamtsanierungskonzept beschlossen. „Sinn der heutigen Beschlussfassung ist die Beantragung der Zuschüsse“, erklärte Bürgermeister Stephan Mantz.

Unter Hinzunahme des Bauausschusses und in Abstimmung mit allen beteiligten Abteilungen wurde ein Sanierungskonzept vom Architekturbüro Lautenschlager erarbeitet. Dies beinhaltet den Sonnenschutz, Umstrukturierungen der Räumlichkeiten in Keller und Erdgeschoss, Brandschutznachbesserungen, die Erneuerung der Elektroinstallationen und Beleuchtung, Modernisierung der Räume inklusive Rückbau der Einbauschränke, Deckendämmung, Erneuerung der Heizungssteuerung und der Brenner. Die Kostenschätzung beläuft sich hierbei auf rund 728 000 Euro. Die Sanierung soll laut Architekt Mischa Lautenschlager bereits mit den Sommerferien begonnen werden. Der letzte Abschnitt der Sanierungsmaßnahmen soll in den kommenden Weihnachtsferien vonstatten gehen.

Gemeinderat Jochen Kern wiederholte erneut, dass er der Meinung sei, dass dieses Projekt in Wain nicht an erster Stelle stünde. Er enthielt sich somit auch bei der anstehenden Abstimmung. Auf Nachfrage von Dr. Dieter Stock erklärte Mantz, dass eine Ausschreibung erst erfolge, wenn die zu erwartenden Zuschüsse auch wirklich genehmigt würden. „Ich freue mich auf diese Investition in die Zukunft“, machte Julia Freifrau von Hermann klar. Bei der anschließenden Abstimmung stimmten somit alle Gemeinderäte für das Sanierungskonzept, mit Ausnahme der Enthaltung von Jochen Kern.