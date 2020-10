„Putzi“ erklärt Kindergartenkindern, wie wichtig Zähneputzen ist

Zähneputzen ist wichtig. Doch die Fachkräfte der regionalen Arbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit im Landkreis Biberach dürfen derzeit aufgrund der Corona-Regeln keine Besuche in den Kindergärten machen. Deshalb machen die Prophylaxefachkräfte jetzt einfach „Fensterbesuche“ in den Einrichtungen. Am Dienstag machte „Putzi“ Station in Wain.

„Putzi“, das ist das Maskottchen der Initiative, die sich für mehr Zahngesundheit bei Kindern einsetzt. Zusammen mit Prophylaxefachkraft Uschi Hagel-Herre hat der fröhliche Biber bei seinem Besuch im Kindergarten Wain für jede Kindergartengruppe ein Päckchen mitgebracht, welches Erzieherinnen und Kinder im Anschluss an die Stippvisite gruppenintern öffneten. Für jedes Kind war eine Zahnbürste und ein Brief mit Tipps zum richtigen Zähneputzen enthalten. „Putzi“ und Uschi Hagel-Herre beantworteten Fragen rund um gesunde Ernährung und Zahnpflege: gesundes Vesper, dreimal täglich Zähne putzen und abends nachputzen, zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehen.