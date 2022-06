Pippi Langstrumpf treibt wieder Schabernack in Wain

Die Pippi-Langstrumpf-Freunde Wain laden vom 21. bis 24. Juli wieder zum Freilichttheater in Wain ein. Dann gibt es das Stück „Pippi Langstrumpf“ zu sehen, kündigen die Veranstalter an. Der Vorverkauf dafür hat bereits begonnen.

Die Aufführungen sind am Donnerstag, 21. Juli, 13.30 Uhr; Freitag, 22. Juli, 18 Uhr; Samstag, 23. Juli 2022, 14 und 18 Uhr; und Sonntag, 24. Juli, 13 und 17 Uhr, auf der Freilichtbühne in Wain bei der Grundschule.

Zum Inhalt: Pippi Langstrumpf zieht allein in die Villa Kunterbunt ein. Sofort findet sie in Annika und Tommy zwei tolle neue Freunde. Aber es gibt im Dorf auch noch Frau Prysselius, die unbedingt Pippi in ein Kinderheim einweisen will. „Ein Kind kann nicht allein in einem Haus wohnen“, sagt sie. Pippis Antwort: „ Das ist ein Heim und ich bin ein Kind, also ist dies mein Kinderheim.“ Auf dem Markt kämpft sie mit dem Starken Adolf und gibt Unsummen Geld aus. „Weil wenn man einen Seeräuber als Vater hat, dann hat man Geld“, sagt Pippi. Pippi wird dann noch von Dieben besucht, mit denen sie zum Schluss tanzt. In Auftrag von Frau Prysslius will die Polizei Pippi abführen und es entsteht eine wilde Verfolgungsjagd. Sie geht in die Schule und erklärt der Lehrerin das Leben. Sie darf zum Kaffeeklatsch und alles endet im Chaos. Und zu guter Letzt kommt ihr lieber Papa, von dem bisher niemand geglaubt hat, dass es ihn gibt. Er will sie abholen, um mit ihr auf der Hoppetosse um die Welt zu segeln.

Die Pippi-Langstrumpf-Freunde Wain spielen zum neunten Mal Freilichttheater in Wain und feiern dieses Jahr 20-jähriges Bestehen. Mit dabei sind 42 Schauspieler in zwei Ensemble. Davon sind 40 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren. Nur Kapitän Langstrumpf und Frau Prysselius werden von Erwachsenen gespielt. Insgesamt sind über 100 Personen an der Durchführung ehrenamtlich engagiert.

Der Eintritt zur Vorstellung kostet für Kinder bis 16 Jahre sieben Euro und für Erwachsene neun Euro. Karten gibt es im Direktverkauf im Teeladen Schwendi, Hauptstr. 12 (nur Barzahlung möglich) am Montag, Dienstag und Donnerstag bis Samstag von 9 bis 12.30 Uhr, und Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr. Karten gibt es auch online unter www.reservix.de.