Pfingstjugendtreffen im Corona-Jahr als „Autokino“

Über das Pfingstwochenende hat der Wainer Jugendkreis am Samstag- und Sonntagabend ein Jugendtreffen als „Autokino“ veranstaltet. Dafür gab es eine Liveübertragung aus Aidlingen bei Böblingen, wo sich seit Jahrzehnten Tausende junge Christen zum Pfingstjugendtreffen einfinden.

Auch die Wainer Jugendlichen waren immer gerne zu dieser Großveranstaltung gereist, die dieses Jahr nicht in gewohnter Art und Weise stattfinden konnte.

Wir waren einfach traurig, dass wir dieses Jahr nicht nach Aidlingen können. Jasmin Walcher

„Letzten Sonntag nach dem Gottesdienst“, so Jasmin Walcher, sei diese Idee entstanden. „Wir waren einfach traurig, dass wir dieses Jahr nicht nach Aidlingen können, und dachten, dass man doch was organisieren könnte“, berichtet die junge Wainerin. So wurde die Idee einer Liveübertragung in die Tat umgesetzt.

Den Regeln entsprechend haben sich die jungen Leute zum Autokino getroffen und den Livestream der Aidlinger Diakonissen unter dem Motto „Pfingstjugendtreffen@Home“ verfolgt.

Um diese Veranstaltung so durchführen zu können, waren ein paar Behördengänge notwendig; so wurden Polizei, Landratsamt, Gesundheitsamt, Ordnungsamt, das von Hermansche Rent- und Forstamt sowie die Gemeindeverwaltung angefragt.

Den Aufwand nahm das Orgateam, bestehend aus Jasmin Walcher, Jonathan Schließer, Felix Geiger und Loris Rittner, gerne in Kauf. Unter den zahlreichen jugendlichen Besuchern fand sich auch der Besitzer der Wiese ein, Hans Schließer vom Oberbuchhof.