Oktoberfest in Wain

Ein großes Unplugged-Konzert anlässlich des Oktoberfests veranstaltet der Musikverein Wain am Samstag, 28. September, in der Gemeindehalle Wain. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro. Am Sonntag, 29. September, folgt das Oktoberfest mit Frühschoppen.

Die vier Musiker der Band Stadtgespräch, die zusammen rund 60 Jahre Bühnenerfahrung haben, spielten bereits in diversen Pop- und Rock-Coverbands. Jetzt stehen bei Stadtgespräch neben Professionalität und Publikumsnähe vor allem der Spaß an der Musik und den eigenen Arrangements im Vordergrund. Damit alle bei Kräften bleiben, bietet der Musikverein Wain Oktoberfest-Burger, Chickenburger und Pommes an.

Frühschoppen am Sonntag

Zünftig geht es dann auf dem Oktoberfest am Sonntag weiter mit dem Frühschoppen. Für Musik sorgt die Stadtkapelle Vöhringen. Das Mittagessen wird ab 11 Uhr serviert – angeboten werden Jägerschnitzel.

Nach dem Mittagessen steht ein reichhaltiges Kuchenbuffet mit Kaffee bereit. Von 15 bis 16 Uhr unterhält die Polka-Besetzung des Musikvereins Wain. Danach endet das Fest.