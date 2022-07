Musikverein Wain lädt zum Weihungsfest ein

Der Musikverein Wain lädt am Wochenende, 16. und 17. Juli, zum traditionellen Weihungsfest auf dem Parkplatz der Gemeindehalle ein. Laut Vorschau des Vereins ist ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen geplant.

Der Auftakt ist am Samstag, 16. Juli, um 17.30 Uhr mit einem Sternmarsch zum Festplatz. Ab 18 Uhr bieten die Musikvereine Hörenhausen, Balzheim und „Rota“ Schwendi Blasmusik vom Feinsten bis tief in die Nacht. Als Highlight ist an diesem Abend das Bullriding bei dem so mancher seine Kraft unter Beweis stellen kann.

Das Programm am Sonntag, 17. Juli, beginnt um 11 Uhr. Während dem schwäbischen Mittagessen sorgen die Jedesheimer Musikanten und die Goldenen 10 für gute Unterhaltung. Zum Vesper sorgt der Musikverein Wain ab circa 17 Uhr für gute Stimmung und lässt den Abend gemütlich ausklingen.