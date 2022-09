Musikverein Wain feiert Oktoberfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 24. und 25. September hat der Musikverein Wain sein Oktoberfest in der Gemeindehalle gefeiert. Es war einiges geboten.

„Serenade trifft Oktoberfest“ – mit diesem Slogan haben die Musikerinnen und Musiker zu ihrem diesjährigen Oktoberfest eingeladen. Sie hatten nicht zu viel versprochen, denn das Fest begann mit einem Konzert, das die Besucher und Besucherinnen mit Blasmusik unterschiedlicher Stilrichtungen begeisterte. Mit dieser Idee wollte der Musikverein seine Gäste für die ausgefallenen Konzerte der vergangenen Corona-Jahre belohnen, so der Vereinsvorsitzende Christian Bucher in seiner Begrüßung. Die Zuhörerschaft nahm das Angebot an und entließ das Orchester nicht ohne Zugaben von der Bühne.

Im Anschluss an das Konzert vergnügten sich die Besucher an der Bar, ließen sich von einem kleinen Ensemble des Musikvereins unterhalten und feierten bis in die Morgenstunden. Am Sonntag bereiteten die Organisatoren einen abwechslungsreichen Mittagstisch mit musikalischer Unterhaltung durch den Balzheimer Musikverein. Nach dem Kaffeetrinken klang das Oktoberfest langsam aus.

Im Rahmen des Oktoberfestes wurden auch einige bedeutende Ehrungen verliehen. Dirigent Sebastian Just erhielt die Dirigentennadel in Silber mit Urkunde für fünfzehnjähriges engagiertes Dirigat in Wain. Heidrun Stotz wurde die Ehrennadel in Gold für 30-jähriges Musizieren angesteckt. Heike Kohler erhielt eine besondere Ehrung für ihre 40-jährige Aktivität: Eine Ehrennadel in Gold mit Diamanten. Sie kümmere sich seit Jahren vorbildlich um die Uniformen des Vereins und sei bei Jung und Alt hochgeschätzt. Ruth Glöckle ist im Verein seit 50 Jahren in verschiedenen Ämtern und am Schlagwerk unverzichtbar. Dafür erhielt sie eine Ehrennadel in Gold mit Diamanten und einen Ehrenbrief sowie eine Fördermedaille in Gold mit Diamanten und Ehrenbrief. Emil Bucher musiziert in der Kapelle seit 60 Jahren am Bariton, zudem unterstützt er den Verein in vielfältiger Art und Weise. Er wurde daher mit einer goldenen Ehrennadel mit Diamanten und Ehrenbrief ausgezeichnet. Alle Ehrungen führte Florian Kramer vom Blasmusik-Kreisverband Biberach durch.