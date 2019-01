Musikverein führt viele Menschen zusammen

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Wain im Gasthaus „Hirsch“ sind der Vorsitzende Manfred Preus und der Kassierer Peter Obrist einstimmig wiedergewählt worden. Für Julia Bopp rückte Stefan Walcher als Beisitzer nach. Ebenfalls zur Vorstandschaft gehören Wilhelm Walcher und Melanie Springer.

In seinem Jahresbericht erklärte Manfred Preus, dass der Verein 2018 viel Glück mit dem Wetter und viele Veranstaltungen hatte. Auch die „Goldene 10“, eine separate Gruppe früherer Musiker, hat öfters gespielt. Preus erwähnte unter anderem die Veranstaltungen in Arriach und in Laterns – alle Teilnehmer hätten klasse mitgemacht.

Lob auch für den Dirigenten Sebastian Just. „Gott sei Dank haben wir den Sebastian“, sagte Preus. Mit Hinweisen auf die vereinseigene Ausbildung und die Einsätze auswärtiger Musiker, die immer dabei sind, sowie einem Dank an die Gemeinde für tatkräftige Unterstützung beendete der Vorsitzende seinen Bericht.

„Immer am Ball bleiben“

Sebastian Just sagte, dass alle bei seinen Vorschlägen mitziehen; er sei sehr zufrieden mit den Abläufen. An die Jugendmusiker richtete er die Bitte, danach zu streben, die musikalische Qualität permanent zu verbessern – frei nach dem Motto „Immer am Ball bleiben“.

Die Schriftführerin Ruth Glöckle berichtete ausführlich über das vergangene Jahr. Sie führte chronologisch alle Veranstaltungen auf. Außer Konzerten gab es auch musikalische Beiträge bei Geburtstagsfeiern und andere Ehrungen. Glöckles Bericht endete mit einem Gedicht von den Aktionen der Menschen mit verschiedenen Blasmusikinstrumenten. Dafür gab’s stürmischen Applaus.

Martina Strotmann berichtete über ihre Tätigkeit als Jugendleiterin und über die Aktivitäten der Vereinsjugend. Einige aus diesen Reihen spielten nicht nur in der Jugendkapelle, sondern auch einige Male in der großen Kapelle. Am Ende ihres Berichts sprach sie noch über die nächsten Konzerte und Einsätze der Jugendlichen.

Der Kassierer Peter Obrist gab bekannt, dass der Kassenbestand auf einem guten Niveau stehe. Das bestätigten die Kassenprüfer Richard Wipfler und Emil Bucher.

Bürgermeister Stephan Mantz beantragte die Entlastung der Vorstandschaft; sie war Formsache. Er dankte dem Musikverein, auch im Namen des Gemeinderats, für die musikalischen Einsätze in der Gemeinde. „Ihre Auftritte und Proben führen viele Menschen zusammen“, sagte Mantz.

Der nächste Tagesordnungspunkt betraf Satzungsänderungen für den Verein. Dazu verteilte Manfred Preus schriftliche Überblicke und erklärte kurz, wie der weitere Ablauf beim Thema Datenschutzerklärungen aussieht. Bei der nächsten Ausschusssitzung am 5. Februar wird dies festgelegt.

Wolfgang Ogger geehrt

Wolfgang Ogger ist bei der Hauptversammlung des Musikvereins Wain für 25 Jahre aktives Musizieren mit einem Vereinskrug geehrt worden. Er begann 1997 mit der Blockflöte, wechselte dann in die Jugendkapelle. Seit 1999 spielt er in der aktiven Kapelle.