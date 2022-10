Musikalische Lesung in Schäfers Kultur Stadel

Klaus Jonski und Veronika Kobler sind am Samstag, 15. Oktober, um 20 Uhr zu Gast in Schäfers Kultur Stadel und versprechen unter dem Motto „Hallo Mitmensch!“ einen amüsanten Abend. Die Veranstalter schreiben über diese mit Musik unterlegte Lesung: Es gibt sie massenhaft, unsere Mitmenschen. Sie sind so zahlreich, dass man sie kaum noch beachtet. Dabei würde es sich wirklich lohnen, sich intensiver mit ihnen zu beschäftigen. Davon ist Klaus Jonski fest überzeugt.

Als Lehrer in Wain und Balzheim hat er in seinem Beruf von 1962 bis 2005 und auch privat sehr viele Menschen kennengelernt und seine Begegnungen mit ihnen in zahlreichen amüsanten Geschichten, Gedichten und Betrachtungen festgehalten. Jonski geht offen und unvoreingenommen auf seine Zeitgenossen zu und schätzt humorvolle Gesprächspartner.

Mit Interesse verfolgt er den Wandel unserer Alltagssprache und lässt sich bereitwillig von den sprachlichen Neuschöpfungen inspirieren. Und wer glaubt, das habe bei ihm etwas mit Neugierde zu tun, der liegt damit goldrichtig. Musikalisch begleitet wird er von Veronika Kobler.

Jonski freut sich auf neue Begegnungen und darauf, bei früheren Schülerinnen und Schülern zu sehen, ob seine pädagogischen Bemühungen von Erfolg gekrönt waren. Der Eintritt beträgt fünf Euro.