Modische Accessoires aus hochwertiger Wolle

Eine besondere Adventsaktion hat sich die Gruppe „Komme was Wolle“ der Evangelischen Kirchengemeinde Wain ausgedacht: Sie veranstaltet eine Ausstellung im Wainer Gemeindehaus und beteiligt sich ebenso beim Nikolausmarkt in Schäfers Kulturstadel. Das Besondere: Der gesamte Erlös kommt der Wainer Partnergemeinde Arriach in Kärnten zugute. Dort haben Starkregenfälle im Juni 2022 große Schäden und Not verursacht.

Immer Freitagabends trifft sich im Wainer Gemeindehaus seit einigen Jahren ein Kreis von Damen, die eine Leidenschaft zusammenführt: die Arbeit mit edler Wolle und Stoffen. In dieser Runde entstehen einige Kunstwerke, die nun der Öffentlichkeit präsentiert werden sollen. Gegen eine Spende für einen „guten Zweck“, so die Damen, können diese zumeist modischen Accessoires erstanden werden. Als Weihnachtsgeschenke eignen sich die handgefertigten Schals, Loops, Stulpen und Socken. „In einem Dreieckstuch aus Merinowolle stecken locker 100 Stunden Handarbeit“, erzählt Caroline Mosbacher. „Seit September wird an diesem Projekt gearbeitet, das die in Not geratene Partnergemeinde unterstützen soll“, führt sie weiter aus. Darüber hinaus gibt es aber auch weitere Kunstwerke wie etwa Engel aus Holz. „Diese hat jedoch mein Mann beigesteuert“ berichtet Hannelore Fromm, die sich in dieser Hinsicht „nicht mit fremden Federn schmücken“ möchte. Auch beteiligt sich an der Aktion der Büchertisch der Evangelischen Kirchengemeinde Wain, an dem christliche Literatur vorgestellt wird.

An folgenden Tagen kann die Ausstellung von „Komme was Wolle“ besucht werden: Am Donnerstag, den 24. November, von 10 bis 18 Uhr im Wainer Gemeindehaus. Dort wird es auch Kaffee und Kuchen geben. Am Samstag, den 3. Dezember, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 4. Dezember, von 10 bis 18 Uhr jeweils beim Nikolausmarkt in Schäfers Kulturstadel in der Kirchstraße in Wain.