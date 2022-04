MGV Sängerlust Wain blickt optimistisch in die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die erste Hauptversammlung des Männergesangvereines Sängerlust Wain fand nach zwei Jahren erstmals wieder statt.

Der erste Vorstand Hugo Gramm eröffnete die Versammlung. Die Vereinsaktivitäten waren die letzten beiden Jahre nur sehr eingeschränkt möglich. Vereinzelte Proben fanden unregelmäßig statt, Veranstaltungen gab es bis auf wenige Ausnahmen keine.

Um so positiver gestaltet sich der Blick in die Zukunft. Der Chor konnte sich durch sechs junge Sänger sogar verjüngen. Und für das anstehende Frühjahrskonzert am 07. Mai in Wain wird in der zur Verfügung stehenden Zeit bereits intensiv geprobt. Darüber hinaus sind für dieses Jahr die mittlerweile über die Grenzen von Wain hinaus bekannte Sängeralm sowie als Tanzveranstaltung das Weinfest im Herbst geplant.

Die Chorleiterin Shanna Schock, auch in den vergangenen zwei Jahren wenn immer möglich bereit für Proben, bedankte sich für die Unterstützung durch den MGV. Die große Solidarität von Verein und Shanna Schock sind eine hervorragende Grundlage für die kommende Zukunft.

Jochen Kern berichtete als Kassenprüfer über eine konsolidierte Kasse. „Große Sprünge sind nicht möglich. Aber wir haben es geschafft, unsere Chorleiterin über die schwierige Zeit hinweg halten zu können“. Bürgermeister Stefan Mantz nahm die Entlastung der gesamten Vorstandschaft vor.

Nach fast 22 sehr erfolgreichen Jahren im Vorstand kandidierte Hugo Gramm nicht mehr als erster Vorstand bei den anstehenden Wahlen. Sein aufrichtiger Dank galt der stetigen Unterstützung durch die verschiedenen Vorstandsteams in dieser Zeit.

Mit einstimmigem Votum wurden in den Vorstand gewählt: Dieter Stock, erster Vorstand, Katja Berg, Schriftführerin, Jochen Kern, Kassierer. Als Vertreter der Aktiven wurden Tobias Gramm und Andreas Stetter gewählt. Weiter wurde Kai Kriegl als Kassenprüfer gewählt.