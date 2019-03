Mehrere Vorstandsmitglieder suchen Nachfolger

Bei der 99. Jahreshauptversammlung des TSV Wain am Samstag hat sich abgezeichnet, dass der Verein kurz vor dem 100-jährigen Jubiläum personelle Sorgen bekommt. Mehrere Vorstandsmitglieder, die eigentlich ihre Ämter weitergeben wollten, machen nur weiter, weil sich keine Nachfolge gefunden hatte.

So gab die 1. Vorsitzende Karen Fuchs-Wolf in ihrem Jahresbericht bekannt, dass sie nach sechs Jahren ihren Einsatz als 1. Vorsitzende beenden wolle. In diesem Jahresbericht führte sie einige interessante Aktionen aus dem vergangenen Jahr auf. Was auch wichtig war: Im kommenden Jahr erfolgt die Hundertjahrfeier.

Die Schriftführerin Alexandra Schulnig berichtete chronologisch von zalhreichen gelungenen Veranstaltungen von allen aktiven Abteilungen. Der TSV Wain besteht aus den Abteilungen Fußball, Leichtathletik, Turnen, Theater und Volleyball/Bogenschießen. Weiter verkündete die Schriftführerin, dass der Verein momentan aus 554 Mitgliedern besteht.

Der Jahresbericht der Hauptkassiererin Jessica Habdank bestand aus allen Kassenständen der verschiedenen Abteilungen. Alle hatten positive Stände, und keiner war im Minus, sodass insgesamt eine positive Entwicklung bestand.

Dieses wurde alles mit dem Bericht der Kassenprüfer, vorgetragen von Ernst Blattert, bestätigt. Gemeinsam mit Frieder Wegmann hatte er die Prüfung durchgeführt und beide bestätigten, dass keinerlei Beanstandungen bei allen Kassen vorlagen. Für diese präzise und exakte Arbeit empfahlen sie die Entlastung für die Kassiererin.

Die Entlastung für die gesamte Vorstandschaft beantragte Bürgermeister Stephan Mantz und die Versammlung stimmte geschlossen zu.

Bei der anstehenden Satzungsänderung erklärte Andrea Schulnig die folgenden Änderungen und Paragrafen. Abgestimmt wurde das Ganze durch die 1. Vorsitzende Karen Fuchs-Wolf, und alle waren dafür, dass die Satzungsänderung so durchgeführt werden kann. Dann wurde an alle Interessierten eine Liste mit der Datenschutz-Erklärung, die ebenfalls durchgeführt werden muss, verteilt. Auch hier erfolgte die einstimmige Zustimmung aller anwesenden Mitglieder.

Beim nächsten Punkt der Tagesordnung, den Wahlen, gab es einige Probleme, denn momentan fand sich niemand bereit, sofort in die Vorstandschaft einzutreten. Gewählt sollten werden der 1. Vorsitzende, der 3. Vorsitzende und ein neuer Schriftführer. Alle beiden bisherigen Amtsinhaber wollten ihre Arbeit im Verein aufgeben.

Doch nachdem keine Vorschläge für einen Wechsel gemacht wurden, erklärten sie sich bereit, in ihren Ämtern zu bleiben, bis Nachfolger gefunden wurden. Bei der Wahl der Schriftführerin erklärte sich davor Alexandra Schulnig bereit, diesen Job für die nächsten zwei Jahre weiter zu übernehmen. Alle waren dafür und sie wurde einstimmig dafür bestätigt.

Bei diesem Programmpunkt wurde dann noch die Bestätigung der Abteilungsvertreter für die nächsten zwei Jahre durchgeführt. Ebenso die Bestätigung der Abteilungsleiter für ein und zwei Jahre.

Die dann folgenden Ehrungen führte Karen Fuchs-Wolf wieder durch, und sie ehrte Oliver Rack für seine 25-jährige Vereinszugehörigkeit. Weitere Ehrungen fanden an diesem Abend nicht statt. Die wurden für die im nächsten Jahr stattfindende 100-Jahrfeier vorgesehen.

Nachdem zu dem Programmpunkt Wünsche und Anträge nichts vorlag, endete die Generalversammlung mit dem Punkt Verschiedenes, in dem Abteilungsleitern für ihre Einsätze gedankt wurde.