Literatur und Musik in Schäfers Kulturstadel

Klaus Jonski und Veronika Kobler geb. Maybach haben am Samstagabend, den 15. Oktober in Schäfers Kulturstadel einen Abend gestaltet: sie unterhielten mit Flötenklängen und Literatur aus eigener Feder.

„Grüß Gott Herr Jonski“ begrüßten die Zuhörer den ehemaligen Lehrer Klaus Jonski, nachdem sie sich von ihren Plätzen erhoben hatten. Von 1962 bis 1972 unterrichtete Jonski in Wain und so konnte er an diesem Abend in Wain auch ehemalige Schülerinnen und Schüler begrüßen.

1951 war Klaus Jonski aus Ostpreußen über Schleswig-Holstein nach Süddeutschland ins Dorf Winterstettenstadt gekommen. Als Lehrer bekleidete er einige Stellen in Oberschwaben. Heute wohnt er in Mittelbiberach und beschäftigt sich mit dem schwäbischen Dialekt, den er perfekt beherrscht. Bei seiner Ankunft sei diese Varietät des Deutschen für ihn unverständlich gewesen.

Klaus Jonski begrüßte die Zuhörer in verschiedenen Sprachen und Dialekten. In seinen literarischen Beiträgen, die er prosaisch und lyrisch vortrug, ging er mit Humor und Witz auf Themen ein, die unter dem Oberbegriff „Mitmenschen“ standen: Er erinnerte sich an den Namen Walcher, der in seiner Zeit als Lehrer in Wain omnipräsent gewesen sei. Er trug Ausschnitte aus einer Rede vor, die er ehemaligen Schülerinnen und Schülern bei ihrer 60er-Feier vortrug: „Liebe Altersschwache und Rentenbereite“, so richtete er sich an die Jahrgänger. Er berichtete über Begegnungen mit ehemaligen Lernenden. Klaus Jonski verarbeitet aber auch ernste Themen in schwäbischer Mundart. Das Älterwerden, die damit verbundenen Ängste, Sorgen und Nöte werden mit Humor gewürzt. So kamen zwei Witwen zu Wort, die sich auf dem Friedhof unterhielten. „Eisre Wehwehla kauft eis niemand ab, aber mir leabat no“ – unsere Schmerzen nimmt uns niemand ab, aber wir leben noch. Sie unterhalten sich so gut, dass sie feststellen: „Über eis schwätzat scho d Leit“ – über uns reden schon die Leute. Dabei wird der Grund des Friedhofsbesuches beinahe vergessen: Die Gräber sollten gegossen werden.

Abschließend trug Jonski ein Gedicht in plattdeutscher Sprache vor. Er wollte die sprachliche Barriere verdeutlichen, die er als junger Flüchtling in Oberschwaben erlebte.

Immer wieder wurde der Vortrag durch Veronika Kobler, die in München als Musiklehrerin arbeitet und lebt, unterbrochen. Ausdrucksstark und spontan untermalte sie auf diese Weise mit ihren Flöten das Gesagte.