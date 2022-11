Laternenumzug in Wain

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Kindergarten Paulinenpflege Wain hat am Donnerstagabend, am Martinstag, einen Laternenumzug veranstaltet und anschließend auf dem Kulturplatz ein Sing- und Schauspiel dargeboten.

Mit dem Einbruch der Dunkelheit machten sich die Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen auf den Weg und zogen durch die Straßen von Wain. Vom Kindergarten auf dem Hirschberg führte ihr Weg die große Schar zum Kulturplatz bei der Wainer Grundschule. Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde und Bekannte schlossen sich dem Zug an. Dabei präsentierten die Kinder ihre selbst gefertigten Sonnenlaternen und sangen bereits auf dem Weg muntere Lieder. Allesamt wurden sicher geleitet von der Wainer Feuerwehr.

Angekommen auf dem Kulturplatz boten die Kinder ein Sing- und Schauspiel dar, in dem die Legende des Heiligen Martin, mit modernen Elementen verknüpft, dargeboten wurde. Dieser soll mit einem armen Bettler seinen Mantel geteilt haben. Der Bettler Martin und spätere Heilige klopft darin an etliche Türen, bittet um Einlass, um etwas zu essen, um ein paar Münzen oder will sich nur aufwärmen. Der Kinderchor antwortet jedoch immer mit derselben Weise: „Martin war ein guter Mann, er hört jedoch kein gutes Wort und jeder schickt ihn fort.“ Die bekannte Szene der Mantelteilung spielten die Kinder ebenso nach.

Stolz war die Kindergartenleiterin Carina Peppelenbos, dass die Kinder den langen Tag so gut meisterten und auch die vielen Zuschauer spendeten Applaus. Anschließend bot der Elternbeirat leckeren Punsch, Glühwein und Snacks an, was sich die Kinder und die zahlreichen Besucher gerne schmecken ließen.