Kultur-Stadel lädt zur Versammlung

Mitgliederversammlung hat der Verein Schäfers Kultur-Stadel am Samstag, 29. Februar, in der Kirchstraße 23 in Wain. Beginn ist um 19 Uhr. Die Versammlung ist öffentlich. Auf der Tagesordnung stehen Berichte des Vorstands sowie Wahlen eines zweiten Vorsitzenden und eines Schriftführers. Außerdem wird über die Zukunft des Vereins beratschlagt. Wer noch Vorschläge für Tagesordnungspunkte einreichen möchte, kann sich telefonisch bei Theo Kobler (0172/ 6028781) oder Evelin Klein (07353/ 91359) melden.

Mehr zum Thema Schwendi Informationen für Grundschüler