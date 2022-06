Kultur in Schäfers Stadel in Wain

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schäfers Kulturstadel e.V. hat am Samstagabend, den 11. Juni seine Mitgliederversammlung abgehalten. Der Einladung der Vorstandschaft waren zehn Kulturinteressierte gefolgt, um gemeinsam auf das Jahr zurückzublicken, die Geschicke des Vereins zu beraten und sich auszutauschen.

Ulrich Böhringer, seit knapp einem Jahr 1. Vorsitzender des Vereins, eröffnete die lockere und familiäre Versammlung mit launigen Worten. Er freute sich, auch den Ehrenvorsitzenden und Initiator des Vereins Theo G. Kobler begrüßen zu können, der aus München angereist war und den Verein weiterhin mit Rat, Tat und Expertise unterstützt. Ulrich Böhringer hatte den Vorsitz im Juni vergangenen Jahres von Kobler übernommen. Er möchte „das Kleinod diesseits im oberen Weihungstal“ – Schäfers Kulturstadel – erhalten.

Sabine Vigenschow, die Schriftführerin, blickte in ihrem Bericht auf die Veranstaltungen des Jahres zurück. Pandemiebedingt konnten zahlreiche geplante Kulturabende nicht stattfinden. Besonders freute sie, dass manche Künstlerinnen und Künstler gar auf ihre Gage verzichteten, um den Verein zu unterstützen. Auch ein gelungenes Theaterprojekt mit dem Wainer Kindergarten Paulinenpflege und der Grundschule Wain konnte zur Freude aller ermöglicht werden. Auf eine künftige Veranstaltung machte die Schriftführerin aufmerksam: Am Sonntag, den 26. Juni 2022, tritt die bekannte Schauspielerin Marianne Sägebrecht mit dem Musiker Ralf Glenk im Kulturstadel auf. „Von Säge- bis Brecht – ob der Mensch den Menschen liebt!“, so lautet das Thema der Vorstellung.

Die Kassiererin Beate Böhringer präsentierte der Versammlung solide Kassenbestände. Dass der Verein vor allem hohe Strom- und Versicherungskosten hat, das beschäftigte die Versammlung auch im anschließenden Austausch.

Der Ehrenvorsitzende Theo G. Kobler übernahm spontan den Tagesordnungspunkt Wahlen. Einstimmig konnten alle Posten bestätigt und besetzt werden: Evelin Klein als 2. Vorsitzende, Sabine Vigenschow als Schriftführerin, als Beiräte Helmut Vigenschow und Dieter Klein und die Aufgabe der Kassenprüfer übernahmen Barbara Suppersberger und Ulrich Hofer.

Der Versammlung schloss sich ein reger Austausch über zahlreiche Themen an, die die Kulturinteressierten beschäftigte. Theo G. Kobler rezitierte dazwischen äußerst souverän und eindrucksvoll Gedichte von Hans Magnus Enzensberger.