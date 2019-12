Krippenspiel in Wain zeigt Weihnachtsgeschichte aus Sicht einer Henne

Am Abend des Ersten Weihnachtsfeiertages hat in der Wainer Michaelskirche die Weihnachtsfeier der Kinderkirche stattgefunden. Die Kinder führten ein Krippenspiel auf, das Salomé Frey für die Kinder geschrieben hatte. Die Weihnachtsgeschichte wurde dabei aus der Perspektive einer Henne ihren Küken erzählt.

„Weihnacht, Weihnacht schönstes Fest im Jahr“ sang der große Kinderchor zu Beginn des Krippenspiels und stimmte damit die vielen Zuhörer und Zuschauer auf ein sehr musikalisches Schauspiel ein. Begleitet wurden die jungen Akteure von einer siebenköpfigen Band junger Musiker, die Marie Frey dirigierte.

Die Weihnachtsgeschichte wurde den Kindern anschaulich von einem Huhn erzählt, das sich mit seinen Küken unterhielt. Doch die traditionellen Figuren der biblischen Geschichte durften im Krippenspiel nicht fehlen: Der Verkündigungsengel erschien Maria. Mit ihrem Mann Josef musste sich die Hochschwangere auf den Weg in die Davidsstadt Bethlehem machen. „Josef, bleib steh’n, ich kann nicht mehr, Josef, die Füße sind so schwer“, singt die junge Maria solistisch. Endlich am Ziel angekommen, erhalten sie vom Wirt nur eine Antwort: „Kein Zimmer frei, Pech für den, der jetzt noch kommt!“ Und so wird Jesus in eine Futterkrippe gebettet. Die heilige Familie kommt jedoch nicht zur Ruhe. Ständig klopft es an der Tür und die Hirten sowie die Könige aus dem Morgenland wollen den neugeborenen König besuchen.

Doch die Freude über die Geburt des Heilandes ist groß und so singt der fröhliche Kinderchor: „Freude, Freude. Freude auf Erden und im Stall!“ Immer wieder durfte sich auch die große Gemeinde an der Handlung des Stücks durch passenden Gesang beteiligen.

Die zahlreichen Besucher waren begeistert und applaudierten den Sängern und Schauspielern lange. Pfarrer Eyrich dankte den Kindern, die durch das Krippenspiel die Weihnachtsfreude verdeutlichten, und allen weiteren Akteuren und Helfern. Zum Abschluss waren alle Kinder eingeladen, sich im Glockenturm der Kirche ein kleines Geschenk abzuholen.