Konzertabend im Schäfers Kultur Stadel

Schäfers Kultur Stadel in Wain veranstaltet am Samstag, 14. Mai, um 20 Uhr einen gemütlichen Abend mit Musik. Das Tochter-Vater-Gespann Thomas und Lena Walter nimmt dabei die Zuhörer mit auf eine Reise durch die wechselvollen Irrungen und Wirrungen des Alltags. Trotz allem, was gerade auf dieser Erde passiert, gibt es ihn noch, diesen Alltag, den die beiden mit den von Thomas Walter getexteten und komponierten Liedern nachdenklich und poetisch beschreiben.

Thomas Walter an der Gitarre und seine Tochter erfreuen ihre alten und neuen Fans mit einer bunten Auswahl aus Bekanntem und Neuem. Oft nachdenklich, dann auch wieder lustig und immer mit einer gehörigen Portion Selbstironie beschreibt das Duo auf schwäbisch, hochdeutsch und englisch so wichtige Dinge, wie die Liebe zu Roggenbrot und Rotwein, den Feierabend und die Anziehungskraft des Sofas. Die Karten für das Konzert kosten zwölf Euro, ermäßigt neun.