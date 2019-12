Kinderoper begeistert die Wainer Grundschüler

Das Team der Kinderoper Papageno aus Wien hat am vergangenen Donnerstag die Kinder und Lehrer der Grundschule Wain verzaubert. Nach intensiven Vorbereitungen im Unterricht zum Thema Oper, Mozart und der Zauberflöte konnten die Kinder es kaum erwarten, diese einmal live zu erleben.

Schließlich war es soweit: In der Turnhalle war die Opernbühne aufgebaut und die drei Opernsänger, ganz in schwarz gekleidet, erwarteten die Kinder. Als alle Kinder mucksmäuschenstill auf den Bänken saßen, gingen die drei Schauspieler aus Wien der Frage nach, was denn eigentlich Liebe ist. Denn um alle Arten der Liebe geht es in dem Stück Zauberflöte von Mozart, das im Folgenden aufgeführt wurde:

Pamina, Tochter der Königin der Nacht, wird von Sarastro und dessen Diener Monostatos gefangen gehalten. Tamino und Papageno (gesungen von Heinrich Schöpfleuthner, Tenor und Peter Kellner, Bass) versuchen, die gefangengehaltene Pamina (gesungen von Anita Tauber, Sopran) zu befreien. Dafür müssen sie in den Weisheitstempel gehen und drei Prüfungen bestehen. Tamino ist sich bewusst, dass er bei den Prüfungen seinen Tod riskiert, um die Hand von Pamina zu erwerben. Mit Hilfe der Zauberflöte bestehen die beiden die letzten Prüfungen und werden in den Kreis der Eingeweihten des Weisheitstempels aufgenommen. Nur Papageno hat die Liebe noch nicht gefunden. Schließlich trifft er Papagena, die er erst verschmäht, da sie als alte Frau auftritt. Als sie ihre Verkleidung aber lüftet, ist es auch um Papageno geschehen.

Fantasievolle Kostüme

Die Rollen wurden von Kindern der Grundschule in fantasievollen Kostümen gespielt, während die Schauspieler die dazugehörigen Arien sangen und gleichzeitig die Kinder anleiteten. Zwischendurch gab es kleine Texteinlagen, bei denen den Kindern mit viel Humor und einigen Überraschungen der Inhalt erklärt wurde. Gebannt lauschten alle Kinder der Oper bis zum Schluss.

Dem Team der Kinderoper Wien ist es gelungen, das Publikum in die Welt der Oper zu entführen und mit Witz und Charme zu fesseln. Sie wurden daher mit tosendem Applaus belohnt. Bei den anschließenden Tests im Fach Musik waren sich die Kinder einig: Opern sind cool, so macht Musikunterricht viel mehr Spaß und die Fragen lassen sich auch viel einfacher beantworten.