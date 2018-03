Kinder lernen, sich zu behaupten

In Rollenspielen haben 39 Kinder der Grundschule Wain gelernt, sich in kritischen Situationen zu verteidigen, selber Hilfe zu suchen sowie anderen Kindern zu helfen. An drei Samstagen unterrichtete Anton Klotz, Vorsitzender des Karatevereins Laupheim und nach den Qualitätsstandards der Karlsruher Polizei ausgebildeter Gewaltschutztrainer, die Kinder auf Basis des Programms „Wehr Dich, aber richtig!“, das vom Förderverein der Grundschule Wain organisiert und vom Projekt „Komm vor Ort“ der Kreissparkasse Biberach gefördert wurde.

In einem kurzen Vortrag wurden vorab alle interessierten Eltern informiert, was der Kurs beinhaltet und was sie selber zum Schutz ihrer Kinder beachten und beitragen können. Danach ging es für die Kinder los. Anton Klotz informierte diese über mögliche Verhaltensweisen, und direkt im Anschluss wurde in Rollenspielen geübt. Die Kinder spielten mit Leidenschaft mal das Opfer, den Helfer oder aber auch den Bösen. Danach wurde diskutiert, was gut gemacht wurde und was vielleicht noch hätte besser gemacht werden können. Zusätzlich trainierte Anton Klotz Handgriffe, wie Kinder sich losreißen können, wenn sie angegriffen werden. Eine große Freude hatten die Schüler beim Schreispiel – wie lerne ich zu schreien, wenn ich Hilfe brauche?

Ein Höhepunkt waren mehrere Anrufe bei der Polizei mit vorher überlegten Szenarien. Dabei lernten die Teilnehmer, die Scheu vor einem Notruf zu verlieren und welche Fragen sie zu beantworten haben. Ein weiterer Höhepunkt war das Training mit einem richtigen Auto auf dem Schulhof. Die Kinder wurden von einem „Bösen“ im Vorbeifahren angesprochen und lernten, wie sie sich verhalten und wohin sie in so einem Fall laufen sollen. Zum Abschluss überreichte Anton Klotz zusammen mit Mitgliedern des Vorstands des Fördervereins jedem Kind eine Urkunde über die erfolgreiche Teilnahme sowie eine Urkunde an die Rektorin der Grundschule Angelika Audehm.