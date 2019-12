Kartenverkauf für Theater startet

Die Theatergruppe des TSV Wain hat ihre Aufführungstermine für das Weihnachtstheater bekanntgegeben: Ab Donnerstag, 26. Dezember, präsentieren die Schauspieler in der Mehrzweckhalle Wain das Stück „Nur Zoff mit dem Stoff“ von Bernd Gombold. Darin dreht sich alles um geheimnisvolle Wunderpflanzen, die ungeahnte Wirkungen entfalten und für mächtig Trubel im Ort sorgen. Die Aufführungstermine sind am Donnerstag, 26. Dezember, und Samstag, 28. Dezember, sowie am Samstag, 4. Januar, jeweils um 19 Uhr, außerdem am Montag, 6. Januar, um 14 Uhr. Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf sechs, an der Abendkasse sieben Euro.