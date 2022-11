Julie Campiche Quartett spielt in Schäfers Kultur-Stadel

Das Julie-Campiche-Quartett tritt am Samstag, 26. November, 20 Uhr, in Schäfers Kultur-Stadel in Wain auf. Die Band um die Harfinistin Julie Campiche veröffentlichte am 4. November ihr zweites Album auf dem deutschen Label Enja Records. Die Musik des Quartetts hat sich in den fünf Jahren seines Bestehens immer weiterentwickelt, bleibt aber ihren von der Protagonistin an der Harfe initiierten Wurzeln treu. Mit elektronischen Effekten erweitert Campiche laufend die Klangpalette der Harfe und entwickelte so kompositorisch wie in der Improvisation eine eigene, sehr persönliche Klangsprache, welche die Welt des Jazz und der aktuellen Musik integriert. Im November 2019 schrieb Julie Campiche die Musik für ein Treffen zwischen ihrem Quartett und einem Quartett von Capella Jenensis Barockensembles. Dieses Projekt gewann den ersten Preis bei der Nachtklang vom Musikfest Erzgebirge und der Deutschlandfunk Kultur wird ein Album mit dieser Musik produzieren. Das Quartett, bestehend aus Schweizer Musikern der jüngeren Generation, bietet eine intensive Musik, in der die elektronischen Effekte der Instrumente Harfe, Saxophon, Kontrabass und Schlagzeug in zarten und kraftvollen Atmosphären verwoben sind. Die neuen Kompositionen nähren sich aus den fünf Jahren, die die vier Bandmitglieder auf ihrem Weg miteinander verbracht haben, aus ihrer Erfahrung und ihrer musikalischen Suche.