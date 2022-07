„Jugend lädt ein“-Turnier am Reischenhof

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Golfclub Reischenhof in Wain fand am Samstag, den 9. Juli das traditionelle „Jugend lädt ein“-Turnier statt. Ausgerichtet wird dieses Turnier jährlich von den Jugendspielern, um sich bei Club und Mitgliedern für deren Unterstützung und die Jugendarbeit zu bedanken. 40 Mitglieder nahmen die Einladung an. Nach einer Ansprache von Jugendwart Philipp Schälkle starteten die Teilnehmer bei perfektem Golfwetter ihre Runde. Gespielt wurde ein 4-er Scramble. Bei dieser Spielform steht vor allem der Spaß im Vordergrund: Alle Spieler schlagen ihren Ball, der beste Ball wird anschließend zum Weiterspielen ausgewählt. Nach 18 Löchern wurden die Teilnehmer mit Barbecue und Siegerehrung auf der Clubterrasse empfangen. Nettosieger (nach Abzug Handicap) wurden Michael Beisenwenger, Niklas Rothdach, Niklas Kollmer und Alexander Schmid mit insgesamt 47 Punkten. Bei der Brutto-Wertung (jeder Schlag zählt) konnten die zwei Eigengewächse Jan Dopfer (HCP 4,7) und Fabio Zott (HCP 14,1) die fruchtbare Jugendarbeit bestätigen und mit dem 13-jährigen Neuzugang Jakob Fritz (HCP 8,2) und Armin Dopfer den ersten Platz belegen (49 Punkte).