Jazz, Pop und Klassik mischen sich

Die Pop-Jazz-Band Triaz gastiert am Samstag, 10. Oktober, 20 Uhr, in Schäfers Kultur-Stadel in Wain

Atmosphäre, Spannung, hymnische Melodien und viel Gefühl. Das alles steckt in den Liedern von Triaz. Klingt nach Trio, aber die junge Band um die charmante Sängerin und Violinistin Florine Puluj steht zu fünft auf der Bühne. Der Bandname geht aufs Altgriechische zurück und beschreibt die Verbindung dreier Elemente, die dann gemeinsam ein Neues ergeben.

Eingängige Melodien, innovative Arrangements

Bei Triaz gelingt das Tête-à-Tête von Jazz, Pop und Klassik auf unverkrampfte Weise. Mit ihrem Debütalbum von 2019 entstand ein Genre, das man als „Advanced Pop“ bezeichnen kann: eingängige Melodien, komplexe, innovative Arrangements.

Die Sängerin schwebt mit ihrer sanften, jazzigen Stimme im Klangbad der Band, mal kräftig und mitreißend, mal melancholisch und lyrisch.

Triaz sind Florine Puluj (Gesang, Geige), Thomas Schmeer (akustische und E-Gitarre), Timo Langpap (Klavier), Philipp Gerhard (Kontrabass) und Julian Erhardt (Schlagzeug).

Reservierung erforderlich

Der Eintritt zu dem Konzert in Schäfers Kulturstadel Wain kostet 15 Euro (ermäßigt 12 Euro). Wegen der Hygienemaßnahmen ist eine Kartenreservierung zwingend erforderlich: reserve@kulturstadel.de, 07353/2833 (Böhringer)