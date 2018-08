In Wain rollen die Seifenkisten

Ein Hauch von Hockenheim weht durch Wain. Zwei Dutzend Piloten – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – gehen am Sonntag, 2. September, beim 4. Seifenkistenrennen an den Start. Veranstalter ist die Evangelische Kirchengemeinde mit Posaunenchor und Kinderkirche. Seit Wochen tüfteln findige Köpfe an den „Boliden“. Im Freien und in Garagen wird gehämmert und gebohrt, geflext und geschraubt, regelmäßig rücken Teams zu Testfahrten aus.

Auch in diesem Jahr sind etliche Neulinge dabei. Martin Walcher (54) und sein Sohn Timo (19) zählen dazu: „Wir haben uns gesagt: jetzt oder nie.“ Ihre Seifenkiste ist, wie vom Reglement gefordert, Marke Eigenbau. „Wir haben nur die Hinterachse und die vier Räder zugekauft“, berichten sie. Alles andere war zur Hand und zeugt von Kreativität. Ein Holzbrett dient als Chassis, Vorderachse und Überrollbügel stammen von einem Bollerwagen. Mit dem Lenkrad wurde früher ein Skibob gesteuert, der Fahrersitz diente ehedem als Gartenstuhl. Der Stiel einer Axt fungiert als Bremshebel, mit dem man einen Gummipuffer geschwindigkeitsmindernd auf den Asphalt drückt.

Mit diesem Gefährt wollen die Walchers am Sonntag mitmischen. „Zwei Durchgänge werden gefahren, wir teilen uns das auf“, sagt Martin Walcher, Berufskraftfahrer und voraussichtlich der Senior im Feld.

„Die läuft prima“

Zu den Jüngsten wird Janis Unterweger gehören. Sein Papa Hans-Jörg hat zusammen mit dem Zehnjährigen eine Seifenkiste konstruiert. Klassischer Holzaufbau, Hinterreifen und Rahmen stammen von einem Fahrradanhänger, gelenkt wird mithilfe von Seilzügen. Stolz schiebt der Junior den Renner auf die abschüssige Straße vor seinem Elternhaus, steigt ein und nimmt Tempo auf.

„Die läuft prima“, lobt Markus Schließer (51). Er hat den Wettbewerb 1999 ins Leben gerufen. Als Leiter der Kinderkirche sann er damals nach Möglichkeiten, mit den vielen Jungs in der Gruppe die Freizeit zu gestalten, und hatte die zündende Idee: „Wir bauen Seifenkisten und tragen ein Rennen aus.“

2005 und 2011, jeweils nach sechs Jahren, gab es eine Neuauflage. Dieses Mal sind sieben Jahre verstrichen – „im Luther-Jahr 2017 war so viel los, deshalb haben wir das Rennen auf 2018 verschoben“, erklärt Schließer. Bei der Organisation stehen ihm unverändert Christian Geiger und Markus Neuhauser zur Seite. Gestartet wird in zwei Klassen: der „Formel 1“ für Neun- bis 13-Jährige und der „Formel 2“ (ab 14, ohne Alterslimit). In beiden Klassen werden zwei Läufe gefahren auf einer rund 500 Meter langen, von Strohballen gesäumten Strecke am „Brand“, zwischen Auttagershofen und der Landstraße nach Dietenheim, unweit des Koblerhofs. „Die Piste weist ein ordentliches Gefälle auf“, sagt Markus Schließer, und kurz vor dem Ziel eine Rechtskurve, die es in sich hat.

Schutzhelm und abriebfeste Kleidung sind vorgeschrieben. Beim „Seifenkisten-TÜV“ am Samstag überprüfen Schließer und Co. die Sicherheit und Fahrtüchtigkeit der Boliden. Mängel müssen an Ort und Stelle behoben werden. „Zu unserem TÜV kommen immer ziemlich viele Leute“, erzählt Schließer. „Die Teams sind neugierig, was die Konkurrenz auf die Räder gestellt hat.“

Der Rennsonntag beginnt um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Wainer Michaelskirche. Danach chauffiert ein „Renn-Taxi“ (Bulldog mit Anhänger) die Fahrer zur Strecke. Um 11 Uhr senkt sich die Startflagge für die „Formel 1“, etwa ab 12.15 Uhr sind die älteren Piloten an der Reihe. Gegen 13.30 Uhr ist Siegerehrung.

„Wir stoppen die gefahrenen Zeiten“, sagt Markus Schließer. Wer der Schnellste ist, das sei aber nicht entscheidend. „Der Spaß und das Gemeinschaftserlebnis sollen im Vordergrund stehen. Jeder, der teilnimmt, ist ein Sieger.“ Und deshalb bekommt auch jeder einen Preis überreicht. Die Jury prämiert zudem die originellste Seifenkiste mit einem Sonderpreis.