Hinrichtungsszenario auf dem Wainer Reinhardsberg: Auf drei Personen fällt ein Verdacht

Von Deutsche Presse-Agentur

Eine Mutter aus Solingen soll fünf ihrer sechs Kinder getötet haben. Die Kinder wurden am Donnerstag in einer Wohnung in der Stadt im Bergischen Land gefunden, wie die Polizei in Wuppertal der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die tatverdächtige 27-jährige Mutter hatte sich später laut NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im Düsseldorfer Hauptbahnhof vor einen Zug geworfen und schwer verletzt überlebt.

Die Mutter begleitet hatte zunächst ein weiteres Kind (11), das wohlauf sei.